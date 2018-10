* Partiets endelige position vil afhænge af den styrke, SF får ved folketingsvalget, hvilke parlamentariske muligheder der er for politikken, samt de indrømmelser, Socialdemokratiet vil give for at medregne SF's mandater.

* I sidste ende er det op til SF's landsledelse at beslutte, om SF skal gå i regering eller være støtteparti efter et valg.

Kilde: SF

/ritzau/