SF er imod indgreb i strejke - men støtter alligevel hastebehandling

SF vil stemme for en hastebehandling, der vil ende strejken med sygeplejerskerne, selv om partiet er imod et lovindgreb i konflikten.

SF's gruppeformand, Jacob Mark, forklarer, at det er for at undgå en endnu større pukkel af udskudte operationer.

- At trække pinen ud i 30 dage og så stemme nej er altså ikke bedre end at få det overstået nu og så stemme nej. Det er min helt klare holdning.

- Jeg forstår godt, man er vred. Det er jeg også på det flertal, som har besluttet sig for, at denne her lov skal vedtages, skriver han på Facebook.

Hvis lovforslaget skal hastebehandles, kræver det dispensation fra tre fjerdedele af Folketinget. Det svarer til 135 mandater.

Med SF's opbakning har regeringen sikret sig de nødvendige mandater til at få lovforslaget hastebehandlet i Folketinget.

Jacob Mark peger i sit opslag på, at regeringen alligevel ville kunne gribe ind i sygeplejerskekonflikten om en måned.

- Hvis vi står fast i SF og siger 30 dage, så har vi selvfølgelig vist, hvor modige og standhaftige vi er, for så må regeringen vente 30 dage med at få sin vilje. Det er nemt at kommunikere, skriver Jacob Mark.

- Problemet er bare, at jeg ikke mener, det er modigt. Problemet er, at jeg ville synes, det var uansvarligt.

- For halvdelen af alle operationer bliver aflyst hver uge. Fertilitetsklinikkerne er hårdt ramt. Puklen i sundhedsvæsnet hober sig op, skriver SF-gruppeformanden.

Jacob Mark gør det klart, at når SF vil stemme imod selve lovforslaget, så skyldes det, at det ikke tilfører flere penge til at skabe ligeløn i Danmark for alle faggrupper, og fordi forslaget ikke gør op med tjenestemandsreformen.

Efter at sygeplejerskerne stemte nej til overenskomsten på det offentlige område, gik parterne i Forligsinstitutionen. Her endte møderne med et mæglingsforslag, der indeholdt en lønstrukturskomité.

Men det var ikke nok til at overtale sygeplejerskerne. De stemte igen nej, hvilket udløste den strejke, der siden 19. juni har pågået.

/ritzau/