For SF er krigsforbrydelser i dansk lov ikke symbolsk

For SF-retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt er det ikke blot en symbolsk beslutning, at krigsforbrydelser skal selvstændigt kriminaliseres i dansk lov.

Det siger hun, efter justitsminister Peter Hummelgaard (S) mandag meddelte, at regeringen støtter hende og SF's beslutningsforslag om selvstændig kriminalisering af krigsforbrydelser.

- Det er især vigtigt set i lyset af krigen i Ukraine. Det er jo ikke helt utænkeligt, at der vil komme russiske soldater på et tidspunkt, der måske skal retsforfølges.

- Vi har hvert fald set, at det er sket i Norge, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

For Peter Hummelgaard handler det primært om at sende et budskab.

Han mener, at "tiden nu også er kommet til, at vi indfører en selvstændig kriminalisering af krigsforbrydelser".

- Det tror jeg også vil sende et vigtigt signal til omverden og ikke mindst ofrene, siger justitsministeren.

Han forventer ikke, at det vil ændre noget i praksis.

- Jeg tror, at man må være ærlig og sige, at det ikke vil have nogle egentlige retlige konsekvenser for de krigsforbrydere, der måtte skulle retsforfølges.

I forvejen er "krigsforbrydelser i dansk strafferet ulovliggjort", og Danmark har også retsforfulgt krigsforbrydere før, pointerer Peter Hummelgaard.

Karina Lorentzen Dehnhardt mener dog, at en sag i Norge har vist behovet for at tilføje krigsforbrydelser til straffeloven.

- Norge fik faktisk nej på et tidspunkt af en international straffedomstol til at få lov til at få retsforfulgt en krigsforbryder i Norge. Begrundelsen var dengang, at man ikke havde en selvstændig kriminalisering af folkedrab.

- Man kan godt være nervøs for, at noget lignende kunne gøre sig gældende i Danmark, fordi vi ikke har en selvstændig kriminalisering af krigsforbrydelser, siger SF-politikeren.

Hun henviser til en sag fra 2006.

Her afviste det internationale krigsforbrydertribunal for Rwanda at udlevere en mistænkt for folkedrab til retsforfølgelse i Norge, fordi tribunalet ikke mente, at Norges bestemmelser om drab var velegnede til at retsforfølge en person for folkedrab.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty Danmark siger, at Danmark nu kommer på "europæisk omgangshøjde" ved at selvstændigt kriminalisere krigsforbrydelser.

- Vi håber, det samme vil gælde forbrydelserne tortur og forbrydelser mod menneskeheden, som i dag heller ikke er direkte kriminaliseret i dansk ret, siger Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty Danmark, i en kommentar.

