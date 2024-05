SF erkender: Plan om Kosovo-fængsel er en dårlig ide

SF er godt træt af bøvlet med at få oprettet et fængsel i Kosovo, hvor Danmark kan sende 300 udvisningsdømte kriminelle hen.

Senest faldt forslaget igen torsdag i Kosovos parlament, hvor der ikke blev opnået det nødvendige flertal for planen.

Folketinget må erkende, at der er brug for en "plan b", siger SF's retsordfører Karina Lorentzen.

- Vi må sande, at det bare ikke er den bedste ide at skulle have andre lande til at stå for det her.

Partiet var oprindeligt med i aftalen, der skulle forsøge at lette presset i fængslerne, hvor der både mangler ansatte og pladser til de indsatte.

Her var det planen, at man ved at leje 300 fængselspladser i Kosovo til udenlandske udvisningsdømte kriminelle kunne skabe bedre plads i de danske fængsler.

Fredag udtalte justitsminister Peter Hummelgaard til TV 2 News, at torsdagens fejlslagne afstemning i Kosovo blot var et "lille bump på vejen".

- For mig at se og fra Danmarks synspunkt har vi en aftale med Kosovo. Det er den kosovoske regerings forpligtelse at få sikret det i det nationale parlament, lød det fra ministeren.

Så let ser SF dog ikke på det.

Når fængselsaftalen fortsætter med at vise sig besværligt at realisere, forlænges presset på de danske fængsler.

- Vi er nu i en situation, hvor vi er nødt til at udvikle en plan b for, hvad vi gør, når den her lettelse af presset ikke kommer hjem, siger Karina Lorentzen.

Partiet peger derfor på, at man kan øge brugen af fodlænker for at skabe mere kapacitet i fængslerne.

I dag bliver flere dømte sendt hjem for at vente på, at de på et senere tidspunkt skal afsone deres dom i et fængsel.

Hvis man pålægger dem fodlænke i den ventetid, kan man hurtigere tage hul på afsoningen og dermed spare plads i cellerne, foreslår SF.

Det kan potentielt spare 3-400 fængselspladser, hvilket svarer til et helt fængsel, påpeger Karina Lorentzen.

Også hos Dansk Folkeparti vækker udviklingen frustrationer.

Retsordfører Peter Kofod vil have regeringen til at præsentere nye muligheder for partierne bag aftalen, så kapacitetsproblemerne i fængslerne kan løses.

- Alternativt er man nødt til at finde et andet land at lægge fængslet i, for vi har ventet, i hvad der føles som 100 år, uden at der sker noget i den her sag, siger han.

Partiet ser det dog fortsat som værdifuldt at være med i aftalen og har ingen planer om at trække sig som følge af problemerne.

/ritzau/