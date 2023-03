SF får besøg af fire fagbosser på landsmøde: Oplagt tidspunkt

Når SF over weekenden afholder landsmøde i Kolding, går fire prominente gæster på talerstolen lørdag.

Her har partiet inviteret fagbosserne Lizette Risgaard fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Henning Overgaard fra 3F, Mona Striib fra FOA og Anja C. Jensen fra HK.

Ifølge SF-formand Pia Olsen Dyhr er det et "oplagt tidspunkt", at SF-medlemmerne kan høre toppen af fagbevægelsen tale.

- For det første inviterer vi altid fagbevægelsen til vores landsmøde, slår Pia Olsen Dyhr indledningsvist fast.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Denne gang har vi inviteret dem som gæstetaler, og jeg synes, det er i en tid, hvor vi ser ret store forandringer på vores arbejdsmarked.

- Store bededag er et eksempel, hvor regeringen bryder ind i arbejdsmarkedernes ret til at forhandle. Det synes jeg er et historisk nybrud. Men også hele spørgsmålet om tilbagetrækning er jo på dagsordenen i forbindelse med seniorpensionen, så der var ikke et mere oplagt tidspunkt at invitere dem som gæstetaler, siger hun.

Traditionelt har fagbevægelsen haft tættest bånd til Socialdemokratiet på Christiansborg.

Men efter uvenskab mellem fagbevægelsen og regeringspartiet på baggrund af afskaffelsen af store bededag som helligdag har Pia Olsen Dyhr "mærket et meget tættere forhold til fagbevægelsen, end jeg har gjort tidligere i mit politiske liv".

- Det er jo ikke, fordi SF ikke har lavet ting med fagbevægelsen. Jeg er sådan set meget tæt med dele af fagbevægelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men jeg vil sige, at jeg har oplevet en enorm åbenhed, lydhørhed og idérigdom i forhold til at komme med forslag og hjælpe os på vej, og det synes jeg har været meget, meget positivt, det samarbejde, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun pointerer, at hun "meget gerne vil have, at SF er tæt på fagbevægelsen".

- Jeg tror faktisk, at vi kan lave mere sammen, siger hun.

SF-formanden vil dog ikke sige, om hendes parti er ved at overtage Socialdemokratiets rolle i forhold til fagforeningerne.

/ritzau/