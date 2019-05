SF får kanon EU-valg men Hønge vil endnu ikke pelse bjørnen

Der er to mandater til SF, som går ét frem, men Hønge ved ikke, om ledelsen vil sende ham til Bruxelles.

Folketingsmedlem Karsten Hønge glæder sig over, at han kan være på vej til EU-Parlamentet, da SF står til at få to mandater ifølge valgstedsmålinger, som er baseret på interview med vælgere, der har stemt.

Han stiller dog også op til Folketinget, men kan ikke sidde begge steder.

- Det er op til partiets ledelse, det har jeg sagt så mange gange, så det vist er modtaget rundt omkring.

- Det er et luksusdilemma, om jeg skal være det ene eller det andet sted.

- Det med at pelse bjørnen før den er skudt, det fører som regel til dybe bid og mange rifter, siger han til TV2 News.

Han bliver spurgt til, om han ikke skylder vælgerne at drage mod Bruxelles, hvis han vælges, men henviser til, at de personlige stemmetal skal tælles op, før han er sikker på, at han er valgt ind.

Margrete Auken er SF's spidskandidat og har siddet i EU-Parlamentet siden 2004. Han betegner sig selv som en slags hjælperytter.

- Min position har hele tiden været klar, jeg har selv brugt udtrykket, at jeg skal være hjælperytter og få Margrete på podiet i Bruxelles, siger han.

SF er som det eneste danske parti medlem af gruppen De Grønne i EU-Parlamentet.

/ritzau/