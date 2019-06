SF før forhandlinger: Udrejsecenter Lindholm skal skrottes

SF holder fast i krav om at fjerne kontanthjælpsloftet og vil have Danmark til at tage 500 kvoteflygtninge.

Hvis det står til SF, skal øen Lindholm ikke komme til at fungere som udrejsecenter for afviste asylansøgere og kriminelle udlændinge.

Det siger SFs formand, Pia Olsen Dyhr, før tirsdagens regeringsforhandlinger med Socialdemokratiet. Her er udlændinge temaet.

Hun siger, at man eventuelt kan skærpe sikkerheden på det nuværende udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast, hvis det er nødvendigt, for at de kriminelle, afviste asylansøgere kan blive der, frem for at blive flyttet til Lindholm.

- Lindholm har ikke kloakering og er blevet et symbol på, at man løser alting. Men det gør man ikke, siger Pia Olsen Dyhr.

Sidste år vedtog VLAK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti at etablere Udrejsecenter Lindholm.

Det skete som et led i finansloven for i år.

Omkostningerne for etableringen og driften af centret kommer til at være omkring 750 millioner kroner frem mod 2022.

Pia Olsen Dyhr siger også, at hun står fast på SFs ultimative krav om, at kontanthjælpsloftet skal væk i den første finanslov, som en ny regering laver.

- SF kommer ikke til at stemme for den første finanslov, hvis ikke kontanthjælpsloftet er afskaffet.

- Det koster cirka 300 millioner kroner at fjerne kontanthjælpsloftet. De penge kan man blandt andet finde i råderummet (det økonomiske råderum, red.), siger Pia Olsen Dyhr.

SF ønsker desuden integrationsydelsen afskaffet.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har imidlertid før og under valgkampen fastholdt, at "den brede udlændingepolitik" står ved magt.

Her er ydelserne helt centrale for partierne i blå blok, der stod for at lave finansloven sidste år.

SF, der fik 14 mandater ved folketingsvalget 5. juni, ønsker også, at Danmark skal tage 500 kvoteflygtninge om året

- Vi går også ind med et ønske om, at vi skal tage kvoteflygtninge igen. Og at børnene kommer ud af Sjælsmark (udrejsecenter, red.).

- Vi har tidligere taget imod 500 kvoteflygtninge. Det kan vi godt gøre igen, siger Pia Olsen Dyhr.

