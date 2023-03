SF-folketingsmedlem og Holbæk-borgmester skal være forældre

Folketingsmedlem Jacob Mark (SF) og Holbæk-borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) skal være forældre.

Det oplyser Jacob Mark i opslag på de sociale medier Instagram og Facebook.

- Vi fejrer, at en lille dreng er på vej ind i vores liv. Christina og jeg blev enige om at vores gård var lidt for stor til mig, hende og vores hund Ebba, skriver SF-politikeren.

Videre lyder det, at Christina Krzyrosiak Hansen har termin "senere på året".

Politikerparret annoncerede, at de havde fundet sammen i foråret 2020. I oktober 2021 blev de forlovet.

I starten af marts købte parret en bondegård i en landsby uden for Holbæk.

Jacob Mark har siddet i Folketinget for SF siden 2015 og er tidligere mangeårig gruppeformand.

Han måtte i november 2021 sygemelde sig fra Folketinget, da længere tids stress og overbelastning medførte en øjensygdom, der gjorde, at han mistede store dele af synet.

I juni året efter vendte han tilbage igen. Forløbet har Jacob Mark beskrevet i bogen "Fartblind", der udkom i år.

Ved valget i november sidste år fik Køge-politikeren 31.235 personlige stemmer, hvilket kun fire partiledere kunne slå.

I dag er Jacob Mark blandt andet børne- og undervisningsordfører.

Mens Jacob Mark blev valgt til Folketinget første gang som 23-årig, blev Christina Krzyrosiak Hansen landets yngste borgmester nogensinde i 2017.

Hun var 24-årig, da hun overtog borgmesterposten i Holbæk Kommune.

Ved kommunalvalget i 2021 fastholdt hun posten med et imponerende stemmetal. 46 procent af alle afgivne stemmer i Holbæk Kommune gik personligt til Christina Krzyrosiak Hansen.

Det var den højeste andel af personlige stemmer ved valget.

