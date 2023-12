SF forhandler med regeringen om FE-undersøgelse

En samlet opposition i Folketinget - det vil sige ni partier - er enige om, at der bør være en udvidet undersøgelse af den såkaldte FE-sag, end den regeringen selv har lagt op til.

Men nu er der kommet tvivl om, hvor SF står i sagen blandt oppositionspartierne før torsdagens afstemning om beslutningsforslaget.

For tirsdag under førstebehandlingen af forslaget ville SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, ikke klart tilkendegive, om partiet på torsdag stemmer for eller imod forslaget. Et forslag, som SF selv er medunderskriver på.

Flere medlemmer blandt andre oppositionspartier grillede SF-ordføreren, som blandt andet sagde:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Lige nu forhandler vi med regeringen. Hvis vi kan komme langt der, så må vi se.

Nye Borgerliges Kim Edberg Andersen mente, at SF bør holde sig til det, partiet selv står bag. Til det svarede Lorentzen Dehnhardt:

- Jeg tror sådan set ikke, at ordføreren hører ordentligt efter. Jeg gav hverken en af- eller en bekræftelse, og det gør jeg ikke, fordi vi ligesom alle andre partier er inde i en forhandling med regeringen, hvor vi har fremlagt en række krav.

Lorentzen Dehnhardt hentyder til, at SF vil have undersøgt den såkaldte Samsag-sag om Ahmed Samsam, som påstår, at han har været agent for Danmarks efterretningstjenester.

Ahmed Samsam, som nu er løsladt, blev i 2018 idømt otte års fængsel for terror i Spanien. Han blev senere overflyttet til afsoning i Danmark, hvor Retten i Glostrup ændrede dommen til en dom på seks års fængsel.

Siden den spanske retssag begyndte, har Samsam hævdet, at han har arbejdet for de danske efterretningstjenester, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), som agent. Det har hverken PET eller FE ønsket at bekræfte eller afkræfte.

SF forhandler også med regeringen om at få styrket Tilsynet med Efterretningstjenesterne ifølge Lorentzen Dehnhardt.

Lorentzen Dehnhardt konstaterer, at beslutningsforslaget ikke får et flertal bag sig, fordi de tre regeringspartier - Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne - har et flertal, omend det er spinkelt.

Otte ud af de ni oppositionspartier har allerede meddelt, at de vil ophæve de såkaldte clearingsaftaler i Folketingssalen, så regeringspartierne er nødt til at møde fuldtalligt op på torsdag for at sikre, at oppositionens forlag bliver stemt ned.

Artiklen fortsætter under annoncen

En clearing er en uformel aftale mellem partierne, der sikrer, at medlemmer kan blive væk fra afstemninger, uden at det ændrer på et eventuelt flertal. Medlemmerne kan dermed bruge tiden på andet arbejde.

Men Lorentzen Dehnhardt understregede tirsdag, at SF kun er med på at ophæve clearingsaftalerne, når det gælder afstemningen om regeringens koranlov, som der også skal stemmes om på torsdag.

SF har aldrig sagt, at partiet vil ophæve clearingsaftalerne i forhold til FE-sagen, sagde Lorentzen Dehnhardt.

Anklagemyndigheden droppede i sidste måned tiltalerne i sagen om mulig læk af statshemmeligheder.

Hovedrollerne i den sag havde tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og den hjemsendte spionchef Lars Findsen fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Både regeringen og oppositionen er enige om, at det politiske ansvar skal undersøges af en kommission. Men parterne er uenige om, hvordan det skal ske.

Regeringen vil have en lukket kommission, som får et bredt mandat til at undersøge, hvad den vil.

Oppositionen vil have åbne afhøringer og vil på forhånd sætte navn på de personer og emner, der skal efterforskes. Desuden skal kommissionen forankres i Folketinget og ikke Justitsministeriet, lyder det.

/ritzau/