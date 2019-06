SF-formand beder om tålmodighed efter mange dages forhandlinger

Pia Olsen Dyhr er træt af at komme med ikke-svar foran forhandlingslokalet, men sådan må det være lige nu.

Det er nu 12 dage siden, at forhandlingerne om en ny regering begyndte, og formanden for SF, Pia Olsen Dyhr, beder i et opslag på Facebook om tålmodighed.

- Jeg håber, at I vil være tålmodige lidt endnu – og så håber jeg, at vi kan finde sammen om et stærkt fundament for en ny centrumvenstreregering, skriver Pia Olsen Dyhr.

Hun forstår, at dem, der ser på forhandlingerne udefra, synes, at partilederne bliver ved med at sige det samme igen og igen, når de går ind og ud af Landstingssalen på Christiansborg, hvor forhandlingerne foregår.

- Jeg skal være den første til at sige, at det da ikke er fedt efter en lang valgkamp med fuld damp på de politiske visioner pludselig at skulle stå og træde vande hver eneste dag på vej ud og ind af et forhandlingslokale, skriver hun.

- Men det kan nok ikke være meget anderledes lige nu, og forhåbentligt kan vi snart blive meget mere konkrete.

Mandag var der pause i forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale, og det har giver Pia Olsen Dyhr tid til at reflektere over de dage, der er gået.

- Vi er enige om mange ting – retningen først og fremmest – men når vi bliver konkrete, så bliver det sværere. Der er hele tiden fremskridt, men også knaster, skriver hun uden at fortælle, hvad partierne er særligt uenige om.

Rød blok vandt valget med en stor margin. Efterfølgende har Socialdemokratiet med formand Mette Frederiksen i spidsen siddet for bordenden i regeringsforhandlingerne.

Mens der angiveligt er nogenlunde enighed på velfærd og klima, er Radikale Venstre uenige med resten af partierne på den økonomiske politik.

Samtidig har partiet krævet et opgør med den stramme udlændingepolitik, mens Socialdemokratiet har lovet at stå fast på den.

Det er uvist, om de officielle forhandlinger genoptages tirsdag.

/ritzau/