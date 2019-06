Energifyldt SF-formand stemte på sig selv i Vanløse

Pia Olsen Dyhr tænker tilbage på en valgkamp, hvor klima og børn har været øverst på dagsordenen.

SF-formand Pia Olsen Dyhr vil huske valgkampen for, at børn og klima stod øverst på dagsordenen.

Sådan lyder det fra SF-formanden onsdag, hvor hun skal stemme på Kirkebjerg Skole i Vanløse ved København.

Hun ankommer til valgstedet klædt i en rød kjole gående hånd i hånd med sin mand, Villy Dyhr.

- Valgkampen har handlet om børn og klima. Det er helt fantastisk, for det havde jeg ikke turdet drømme om, da vi gik ind i valgkampen.

- Det gik ind i hjertet på mig, da der var klimademonstration i København, hvor vi så unge, gamle og folk tværs af politiske skel kræve, at der skal ske handling på klimaområdet.

- Derudover gør det mig rigtig glad, at vi har talt så meget om børn. For en gangs skyld taler vi om fremtiden - vores børn, siger hun.

Selv om valgkampen med sine 29 dage har været den længste i 44 år, erklærer Pia Olsen Dyhr, at hun har overskud.

- Jeg har meget energi tilbage til de næste dage, men nu gælder det først valget, og så må vi se, siger Pia Olsen Dyhr, der sætter kryds ved sig selv.

- Det er lidt svært at sige, men det kommer jeg til, siger hun.

Det er anden gang, at Pia Olsen Dyhr har stået i spidsen for SF under en valgkamp.

SF står til et markant bedre resultat end ved det forrige valg i 2015.

Partiet står ifølge den seneste meningsmåling fra Voxmeter til at få 8,0 procent af stemmerne mod 4,2 procent for fire år siden.

SF har været lidt i modvind oven på Europa-Parlamentsvalget 26. maj, efter at kandidaten Karsten Hønge blev valgt, men gav sit mandat videre til partifællen Kira Marie Peter-Hansen.

Pia Olsen Dyhr erkender, at det var en fejl og håber, at vælgerne alligevel sætter kryds ved SF.

- Karsten Hønge har været ude og sige meget klart undskyld. Situationen har ikke været god - heller ikke for SF.

- Sket er sket. Det vil aldrig ske igen, hvis jeg bestemmer i SF. Det har vi lært meget af, siger hun.

