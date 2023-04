SF-formand i landsmødetale: Meget lidt at grine af i dansk politik

De seneste tre måneder i dansk politik har udspillet sig på en måde, som SF-formand Pia Olsen Dyhr ikke kunne have forestillet sig.

Det siger hun i sin tale ved SF's landsmøde på Hotel Comwell i Kolding, hvor baglandet mødes lørdag og søndag.

Efter at SVM-regeringen har overtaget regeringsmagten efter valget 1. november, er Venstrefolk og socialdemokrater blevet ministerkolleger og De Radikale og Nye Borgerlige har stået side om side i oppositionen, påpeger hun.

- Her står vi så. Der er meget skørt i dansk politik, men meget lidt at grine af. For helt ærligt, jeg synes vi var på rette kurs inden valget, siger hun.

Hun nævner blandt andet klimapolitikken under den forhenværende socialdemokratiske regering, som SF var støtteparti til. Hun nævner også investeringer i børn og velfærd.

- De blå arbejdsudbudsreformer blev udfordret af nye måder at gøre tingene på. Og vi lagde kimen til et samfund med bare lidt mere ro på. Vi gjorde en reel forskel. For de mindste, de ældste, for klimaet, for naturen.

- Nu har vi fået en centrumhøjreregering. Om det så var dét danskerne forestillede sig eller ønskede sig ved valget, er jeg ikke så sikker på.

SF holder landsmøde på et tidspunkt, hvor partiet har vind i sejlene. I flere meningsmålinger står partiet til at blive det andet største parti, hvis der var valg i morgen.

Men den nye flertalsregering har ikke brug for SF's mandater, og derfor står SF også nu over for at skulle definere sin nye rolle i Folketinget.

Pia Olsen Dyhr mener dog, at de seneste uger har vist, at SF stadig kan gøre en forskel.

Hun nævner, at uddannelsesparathedsvurderingen i folkeskolen er blevet droppet, at flere børn får mulighed for et ekstra år i børnehaven, og at krigsforbrydelser bliver kriminaliseret i dansk lov.

- Regeringen er endda begyndt at tale om roadpricing. Tænk, det forslag stillede SF's Margrete Auken første gang i 1989. Det lange seje træk virker.

