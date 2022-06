SF-formand: Mens vi står her kæmper Ukraine for demokrati

Grundlovsdag handler om frihed. Det lagde Pia Olsen Dyhr, formand for SF vægt på i sin grundlovstale søndag.

- Vores grundlov blev det første store skridt i retning af demokrati – og dermed ikke mindst sikringen af vores frihedsrettigheder, sagde hun i talen.

Her sendte SF-formanden tanker til Ukraine.

- Og Ukraine kæmper lige nu, mens vi står her, for at deres demokrati ikke kvæles og knuses i fødslen, sagde formanden.

Grundlovsdag er for formanden en af de vigtigste politiske mærkedage "overhovedet", lagde Pia Olsen Dyhr vægt på.

- Det blev jeg mindet om, da jeg for en måneds tid siden, sammen med tusindvis af københavnere, stod på Rådhuspladsen, sagde hun med henvisning til den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyjs tale til Danmark 4. maj.

- Lige nu kæmper Ukraine for deres frihed. De kæmper for at kunne blive en del af Den Frie Verden. Sammen med os. Med EU. Med Nato. De kæmper for at kunne vælge deres egen vej, for at kunne tilvælge friheden og lyset, sagde SF-formanden.

Pia Olsen Dyhr adresserede også søndagens melding fra statsminister Mette Frederiksen (S). Her åbner statsministeren op for en regering hen over midten efter næste folketingsvalg.

SF-formanden har dog svært ved at se sig selv i en regering med Venstre og De Konservative, siger hun kort efter talen til Ritzau.

- Det er en teoretisk diskussion og en bogstavleg, siger Pia Olsen Dyhr.

Grundlovsdag fejres hvert år 5. juni som markering af Danmarks første demokratiske grundlov. Den blev vedtaget i 1849.

Her overgik Danmark fra enevælde til at blive en demokratisk stat med en forfatning, der beskriver de grundlæggende regler for samfundet.

Grundlovsmødet finder sted på Konferencecenter Metalskolen Jørlunde i Slangerup.

/ritzau/