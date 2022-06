SF-formand om unges trivsel: Nogle gange er det samfundets skyld

Det er faktisk nogle gange samfundets skyld, at mange børn og unge mistrives.

Det siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr, i en tale på Folkemødet på Bornholm, med en reference til musikgruppen TV2's sang "Det er samfundets skyld".

- Lad os turde tænke tanken: Hvad nu hvis det ikke er børnene, den er gal med. Hvad nu hvis børnene bare viser os, at den er gal? Helt gal?, spørger Pia Olsen Dyhr fra hovedscenen i Allinge.

- Måske er det på tide, at vende pilen væk fra individerne og over på samfundet og sige: Ja, det er nogle gange faktisk samfundets skyld, tilføjer hun.

Mandag lavede Pia Olsen Dyhr et opslag på Facebook, hvor hun efterlyste historier om børn og unge, der ikke trives.

Nogle af de historier fortæller hun om i talen og opfordrer samtidig regeringen til at sætte gang i en handlingsplan, der skal fremme den mentale sundhed for børn og unge.

Pia Olsen Dyhr vil også have gang i forhandlingerne for en tiårsplan for psykiatrien.

Det er noget partier - både røde og blå - har opfordret regeringen til længe.

- SF foreslår i dag, at vi kommer i gang med begge dele nu, men at vi også angriber børn og unges mistrivsel lidt som et Apollo-projekt, siger hun.

Med det mener hun et projekt, som man ikke er helt klar over, hvordan skal lykkes, men hvor man er parat til at sætte alle ressourcer ind.

- Så vi ikke laver lappeløsninger, men ser på hele børnelivet i al dets kompleksitet. Så vi sørger for at lande på månen, selv om vi ikke kender hele vejen, siger SF-formanden.

Pia Olsen Dyhr foreslår, at det er børne- og undervisningsministeren, som indkalder til forhandlingerne på området, når politikerne komme tilbage fra sommerferie.

Men mange politiske iagttagere spekulerer i, at Mette Frederiksen (S) vil udskrive valg til efteråret.

Spørgsmål: Der kan kan jo komme valg, og så kan flertallet skifte. Kan du virkelig vente til efter sommerferien med at komme i gang?

- Det er jo ikke tid at give af, og jeg har sådan set presset på hele vejen og der er jo sket noget, men nu er det, at vi har brug for at tage det store spring, siger Pia Olsen Dyhr efter sin tale.

Spørgsmål: Men hvor utilfredsstillende er det, hvis arbejdet ikke kommer i gang i den her valgperiode?

- En ting er, hvad der er utilfredsstillede for SF. Det kan kan vi jo bare sige, det synes vi er utilfredsstillende. Men det er jo værst for de børn og unge, som vi i virkeligheden mister, fordi de ikke får en ekstra chance.

De nyeste tal fra Den Nationale Sundhedsprofil, som udkom i marts i år, viser, at det er mænd og kvinder mellem 16 og 24 år, der har den dårligste mentale sundhed.

/ritzau/