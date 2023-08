SF-formand: Regeringen bør sikre velfærd frem for skattelettelser

Der er ikke brug for flere skattelettelser, men mere en generel opprioritering af velfærden i Danmark.

Sådan lyder det mandag fra SF-formand Pia Olsen Dyhr på et pressemøde, der bliver afholdt uden for Ringsted.

- Vi mener ikke, at tiden er til skattelettelser for dem, der allerede har rigeligt.

- Vi mener derimod, vi bør prioritere et lønløft hurtigst muligt og ikke om lang tid, siger hun.

Formandens ord falder, efter at lederne af de tre regeringspartier, statsminister Mette Frederiksen (S), forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) søndag talte om netop skattelettelser i et fælles interview i Berlingske.

Her udtrykte Mette Frederiksen opbakning til Venstres forslag om større skattelettelser end dem, der blev aftalt i regeringsgrundlaget i december sidste år.

- Vi har mere end nogensinde brug for at styrke ældrepleje, sygehuse og psykiatri. Jeg er faktisk meget bekymret for regeringens vej, siger SF-gruppeformand Karina Lorentzen Dehnhardt på pressemødet.

- Regeringen har nu sagt, at der er penge nok. Men lad os da så bruge dem på velfærden, siger hun.

SF er ikke mindst utilfreds med, at Socialdemokratiet - som allerede varslet af Mette Frederiksen ved valgudskrivelsen - har forladt den røde blok for at danne en bred midterregering.

SF gik efter folketingsvalget i november sidste år dermed fra at være støtteparti for S-regeringen til at være i opposition til den SVM-regering, som blev dannet i december.

