SF-formand taget med bukserne nede i Brørup

Pia Olsen Dyhr var på tv-optagelse, da Lars Løkke Rasmussen udskrev folketingsvalg. hun er klar til valgkamp.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, var ikke til stede i Folketingssalen, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udskrev valg tirsdag.

Hun befandt sig i Brørup i Sydjylland sammen med Sofie Carsten Nielsen (R) og et tv-hold fra DR, som skulle optage et afsnit af programmet "Langt fra Borgen".

Optagelserne blev dog afbrudt, da beskeden om valgudskrivelsen tikkede ind, og så hastede SF-formanden hjem til København.

Hun glæder sig til at begynde sin valgkamp og over, at der er hele fire uger til, at valget skal afholdes 5. juni.

- Det er fantastisk at have tid til en ordentlig demokratisk debat. Og så er grundlovsdag jo demokratiets festdag, så det er da oplagt at holde valget der.

- Det er lidt synd, hvis europadebatten forsvinder i det her, men jeg tror godt, at danskerne kan overskue to valg, siger hun.

Hun glæder sig over, at meningsmålingerne lige nu peger SF's vej.

- Det ser positivt ud, men det er kun valgresultatet, der tæller. Derfor skal vi knokle på frem mod 5. juni.

- Vi har brug for en ny regering og en ny politisk retning, og jo stærkere SF bliver, jo nemmere bliver det at gennemføre, siger hun.

Pia Olsen Dyhr sætter også gerne ord på partiets tre mærkesager op til valget:

- De vigtigste temaer for os bliver klimahandling nu og ikke i 2030 eller 2050. Vi skal også have bedre forhold for vores børn og minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Og så er der ingen tvivl om, at jeg gerne ser, at Danmark tager kvoteflygtninge igen, siger hun.

/ritzau/