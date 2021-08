SF-formand til regeringen: Landbrug skal mindske CO2-udledning

En delrapport om klimaet fra FN's klimapanel (IPPC), der blev offentliggjort mandag, er et wakeupcall, som skal føre til endnu mere handling på klimaområdet.

Det siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr, onsdag ved et pressemøde på partiets sommergruppemøde i Aarhus.

Pressemødet blev nærmest symbolsk udsat, som følge af at det væltede ned med regn. Men da solen kom frem, fik SF-formanden hurtigt talt sig varm.

- Vi kan ikke igen og igen vente på, at socialdemokraterne en dag bliver grønne.

- Dér må vi erkende, at det ligger ikke i deres dna, det er der nogle andre, der skal levere, siger hun og peger på SF samt regeringens øvrige støttepartier.

Ikke mindst forhandlingerne om landbrugets fremtidige udledning af CO2 bliver en afgørende faktor, i forhold til om Danmark kommer i mål med ambitionen om at lave drivhusgasreduktioner på 70 procent i 2030 set i forhold til niveauet i 1990.

Her frygter SF lige som de øvrige støttepartier, at regeringen bliver for fodslæbende i bestræbelserne på at indgå en bred - og set med støttepartiernes øjne for uambitiøs - politisk aftale.

- Vi skal lande en ambitiøs aftale på landbruget, der som minimum skal levere otte millioner ton CO2-reduktioner.

- Der er ikke plads til særinteresser eller kompromisser her. Beskeden fra IPPC er klar. Det kræver handling, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun er utålmodig i forhold til at få landet en aftale.

- Forhandlingerne er blevet skubbet igen og igen og igen, og det her er ikke sådan en øvelse, bare fordi det kunne være hyggeligt eller sjovt at lave et ambitiøst mål for landbruget.

- Det er hele forudsætningen for, at Danmark kan komme i mål med vores klimaambitioner.

- Hvis vi ikke gør noget på landbruget, så står landbruget for halvdelen af vores udledning i 2030. Derfor skal vi ind og have et mål, siger hun.

SF-formanden ønsker ikke at true sig vej gennem forhandlingslokalet.

- Jeg snakker aldrig om trusler. Jeg tror simpelthen ikke på det med at true og sige sådan og sådan. Jeg er optaget af, at vi leverer på det.

Hun siger dog:

- Nu har vi sagt, at der skal ske noget på landbrugsområdet, og så er min klare forventning til denne regering, at vi selvfølgelig leverer på det. Ellers står vi i en helt anden situation.

Hun glæder sig over, at støttepartierne inden sommerferien fik regeringen med på et delmål for Danmarks drivhusgasreduktioner, der betyder, at Danmark i 2025 vil reducere med 50-54 procent.

- Noget de (regeringen, red.) har været meget nølende i forhold til, hvis man skal sige det mildt, siger SF-formanden.

/ritzau/