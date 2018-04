SF-formand: Vi er en pakkeløsning for venstrefløjen

Pia Olsen Dyhr har en plan for, hvordan SF skal markere sig i debatten. Partiet holder landsmøde i Kolding.

Hos SF får man ikke nødvendigvis den rene vare, snarere en pakkeløsning af synspunkter, der tilsammen giver en særlig blanding.

Det er dér, SF adskiller sig fra de yderste partier på venstrefløjen.

Det er - kort fortalt - udmeldingen fra SF-formand Pia Olsen Dyhr i forbindelse med SF's landsmøde, hvor partiets delegerede samles i en weekend, der skal sætte kursen for rød bloks mindste parti frem mod folketingsvalget.

- Socialdemokratiet er meget optaget af at vise, at de er regeringsbærende og indgår kompromisser, som jeg ikke ville indgå, siger Pia Olsen Dyhr.

- Den yderste venstrefløj deltager desværre ikke i særligt mange aftaler eller forlig. Så der er plads til et indflydelsesorienteret venstrefløjsparti, som også er internationalt.

- Det er dér, vi adskiller os fra Enhedslisten. Vi tror på et stærkt Europa.

SF har over det seneste års tid stabiliseret sig i meningsmålingerne på omkring fem procent af stemmerne, haft et pænt kommunalvalg og en mindre medlemsfremgang.

Dermed er partiet milevidt fra krisemålinger omkring spærregrænsen og den uro, der herskede omkring SF's regeringsexit i 2014.

Men det tager tid at komme tilbage, understreger formanden.

- Det er jo ikke noget, der kommer gratis. Det er jo noget, der tager tid. Men jeg fornemmer, at folk er ved at få tillid til SF igen, siger hun.

- Jeg synes godt, at man kan tale om, at der er forår på vej - også i SF.

Spørgsmål: Men kan det ikke blive svært at kommunikere til vælgerne, hvis I markerer jer som pakkeløsning?

- I den her meget poppede tid gælder det om at være smart i en fart. Men jeg tror, at vælgerne er klogere end som så, siger Pia Olsen Dyhr.

- Der, hvor der er plads til SF, er vores pakke. Vi kan ikke et eller andet på ét politisk område, men vi er både Danmarks grønne parti, vi er optaget af social retfærdighed i forhold til ulighed, tror på en demokratidagsorden og er et EU-positivt parti.

Pia Olsen Dyhr taler lørdag formiddag ved SF's landsmøde i Kolding.

/ritzau/