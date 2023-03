SF forslår at indføre fodlænke når tilhold bliver brudt

SF forslår, at en voldelig mand, der chikanerer sin ekskæreste, fremover skal kunne iføres en fodlænke, så politiet har mulighed for at opdage, hvis han kommer for tæt på sit offer.

Det er ét af otte forslag til initiativer, der skal hjælpe kvinder udsat for vold, som SF kommer med i i forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts.

- Vi kan desværre se, at ud af de brud, der sker på tilhold i dag, begås størstedelen af en lille kreds, siger Karina Lorentzen Dehnhardt, som er SF's retsordfører.

- Jeg tænker, at det vil være oplagt at give dem en fodlænke på, fordi jeg tænker, at det vil hjælpe dem til at lade være med at bryde tilholdet igen.

- Det er jo helt vanvittigt, hvad nogle ofre bliver udsat for i den sammenhæng.

Konkret foreslår SF at supplere med en fodlænke med GPS, hvis et tilhold bliver overtrådt. Fodlænken vil kunne alarmere politiet, hvis tilholdet overtrædes igen.

Det er i dag muligt i Norge, og ifølge en evaluering har det ført til, at ingen tilhold er blevet brudt. Erfaringerne fra nabolandet viser altså, at en fodlænke virker forebyggende.

- Det har vist, at det både giver offeret noget ro, men også hjælper gerningsmændene med at lade være med at tage kontakt, siger SF-ordføreren.

- Og det synes vi er rigtigt vigtigt, og den ordning vil vi gerne have indført i Danmark.

Ifølge TV 2 er brud på tilhold steget 145 procent siden 2017. 5587 ud af de 7296 brud i 2022 er begået af de samme 13 personer. Det vil sige, at de hver i gennemsnit har brudt deres tilhold 430 gange.

SF vil nu stille et beslutningsforslag for at bringe forslaget om fodlænke op i Folketinget.

Folketinget har tidligere talt om muligheden for at indføre en fodlænke, men det er altså ikke blevet en realitet endnu.

Den tidligere socialdemokratiske justitsminister Mattias Tesfaye (S) kaldte sidste år den norske ordning for "interessant".

Brud på tilhold kan i dag straffes med bøde og op til seks måneders fængsel. Fra 1. januar i år blev stalking også gjort strafbart.

Blandt SF's forslag til initiativer omfatter blandt andet også hjælp til at finde bolig, tilbud om ti timers psykologhjælp, kommunal forpligtigelse til at udarbejde en handlingsplan for personer med voldelige partnere.

