SF fuldender støttetrioens krav om minimumsnormeringer

Alle potentielle støttepartier til en Socialdemokratisk regering vil have minimumsnormeringer og finde penge.

Søndag eftermiddag ankom SF's formand Pia Olsen Dyhr som den sidste blandt de tre partier, der skulle forhandle velfærd og finansiering med Danmarks potentielt kommende statsminister Mette Frederiksen (S).

Og på linje med de to andre partier - De Radikale og Enhedslisten - er kravet blandt andet minimumsnormeringer i landet vuggestuer og børnehaver.

- Vi skal have minimumsnormeringer og vores børn skal have en meget bedre dagligdag. Det betyder, at der vuggestuer skal have en voksen for hver tre børn og børnehaverne en voksen til seks børn, siger Pia Olsen Dyhr.

Partiernes enighed ophører, når det gælder, hvordan man skal skaffe pengene. De Radikale vil øge arbejdsudbuddet og få ledige og udlændinge i arbejde. Samtidigt har partiet luftet at skære i den grønne check.

Enhedslisten derimod vil ikke lægge mere pres på dem uden for arbejdsmarkedet. I stedet vi partiet øge skatten på eksempelvis aktier, virksomheder og de højeste indkomster i Danmark.

SF hælder ifølge Pia Olsen Dyhr mest i den sidste retning.

- Vi har den grundholdning, at de bredeste skuldre skal bære mest. Og helt konkret har vi foreslået at lave en formueskat på 0,5 procent på formuer over fem millioner kroner.

- Jeg håber, at vi finder hinanden. Men det er ingen hemmelig, at vi og De Radikale er meget langt fra hinanden, når vi taler den økonomiske politik, siger Pia Olsen Dyhr

De Radikale vil fokusere mindre på finansiering og mere på, hvordan man kan skaffe de mange tusinde nye ansatte - omkring 5000, der skal til, for at løfte de danske institutioner.

Pia Olsen Dyhr er enig i problemet.

- Vi ved godt, at man ikke kan knipse sig til flere voksne. Men der er næsten 2000 arbejdsløse pædagoger, der kan bruges. Og der er også mange pædagoger, der er på deltid, og gerne vil på fuld tid.

- Men jeg anerkender udfordringen, og jeg tror ikke, at vi finder den perfekt løsning i morgen, siger SF-formanden.

/ritzau/