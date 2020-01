SF har flyafgift som hovedkrav til klimahandlingsplaner

Flyafgift skal skaffe en milliard kroner til grøn omstilling, hvis det står til regeringens støtteparti.

Hvis klimalovens mål om 70 procents reduktion i drivhusgasserne skal indfris inden for ti år, skal de kommende klimahandlingsplaner indeholde en flyafgift.

Det mener SF.

Forud for de kommende forhandlinger understreger SF igen, at en flyafgift er en nødvendighed. Regeringens støtteparti gør det til et hovedkrav.

Flyafgiften skal ifølge SF skaffe knap en milliard kroner til konkrete handlinger, der kan sætte skub i den grønne omstilling.

- Der skal penge på bordet, hvis vi skal bremse klimakrisen. Det er ikke nok, at regeringen i finansloven har afsat penge til forskning i langsigtede løsninger.

- Den første milliard til handling her og nu skal komme fra afgifter på flyrejser, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr i forbindelse med et udspil.

- For det kan ikke være rigtigt, at den allermest klimaskadelige transportform som den eneste skal være fritaget for afgifter, samt at Danmark skal fremstå som Nordens skattely for flytrafik, siger hun.

Danmark er ét af fire lande i EU, der ikke har nogen former for flyafgifter, lyder det i udspillet.

- Det koster noget at investere i fremtiden. Derfor kommer vi med forslaget om flyafgiften med et konkret bud på, hvordan der kan findes finansiering.

- Det synes vi, er mere seriøst end ukonkrete udmeldinger om en generel CO2-beskatning, som kan være svær at gennemføre uden at sende arbejdspladser ud af landet, siger Olsen Dyhr.

Meldingen fra SF er ikke ny. Den var der også forud for sidste års forhandlinger om finansloven for 2020.

Her lykkedes det ikke for SF eller for den sags skyld Enhedslisten, De Radikale og Alternativet at få en aftale om en flyafgift med i den endelige finanslovsaftale med S-regeringen.

SF vil lægge en afgift på 60 kroner på flyrejser i EU, 200 kroner på mellemlange flyrejser som eksempelvis til Istanbul og 400 kroner på transkontinentale flyrejser til eksempelvis New York. For børn er prisen den halve.

/ritzau/