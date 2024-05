SF kan blive kongemager eller ligegyldig efter EU-valg

Grænsen mellem magtfuld indflydelse eller ligegyldighed kan blive hårfin for SF, når stemmerne er talt op efter EU-valget den 9. juni.

Som medlem af den grønne gruppe i EU-Parlamentet kan SF's politikere ende med at være en del af de indflydelsesrige mandater, der sikrer EU-formanden sit sæde.

Men hvis højrefløjen som forventet går markant frem, kan den grønne gruppe og de danske SF'ere blive sat udenfor indflydelse.

Det erkender spidskandidat Kira Marie Peter-Hansen, mens hun hænger valgplakater op på Dronning Louises Bro i København.

- Enten risikerer vi at blive marginaliserede, eller også kan vi blive dem, der leverer de afgørende stemmer til et flertal, siger hun.

Kira Marie Peter-Hansen sidder i forhandlingsudvalget for den grønne gruppe, og hun håber selvsagt på det sidste, når hun sætter sig ind i forhandlingslokalet.

- Ursula von der Leyen og den konservative gruppe siger, at de vil samarbejde i det pro-europæiske flertal, vi har samarbejdet i i de seneste fem år, som vil Europa og den grønne omstilling.

Da EU-parlamentet blev sammensat ved valget i 2019, endte den grønne gruppe med at få afgørende indflydelse, da de lagde stemmer til Ursula von der Leyen som EU-formand.

Hun måtte give store indrømmelser på klimadagsordenen for at sikre sin position, og den forhandlingsdynamik har været toneangivende for hele perioden. Her har Ursula von der Leyen stået i spidsen for en omfattende klimapolitik.

Op til dette valg er det i stedet højrefløjen i en række store europæiske lande, der ser ud til at gå markant frem.

Derfor kan Ursula von der Leyen denne gang ende med at indgå et kompromis med højrefløjen for at sikre sig en ny periode som EU-formand.

Det vil være et skrækscenarie for SF, der går efter at kunne bruge sin indflydelse i miljøudvalget, økonomiudvalget og arbejdsmarkedsudvalget.

- Det er de udvalg, der favner SF for mig, og hvad SF skal kunne i parlamentet, siger Kira Marie Peter-Hansen.

