SF kræver ændring af karakterskala i nyt regeringsgrundlag

Det skal skrives ind i et kommende regeringsgrundlag, at den nuværende karakterskala for elever og studerende ændres.

Sådan lyder et krav nu fra SF til en ny regering på partiets mandater. Det siger undervisningsordfører Jacob Mark.

SF har i flere år ønsket skalaen ændret, så der er mindre spring mellem karaktererne. Men trods politisk opbakning er der ikke sket noget.

- Derfor er SF’s krav nu, at vi skriver det ind i et regeringsgrundlag for en ny regering, for det er noget, lærerne efterspørger som en bedre måde at lave undervisning og som noget, der kan fjerne noget af presset fra eleverne, siger Jacob Mark.

Konkret ønsker SF, at karakteren -3 fjernes, og at karaktererne i øvrigt eksempelvis ændres til 0, 2, 4, 6, 8, 10 og 12, hvor 2 er bestået.

I dag lyder skalaen -3, 00, 02, 4, 7, 10 og 12.

Jacob Mark ønsker at gøre op med det han kalder en "nulfejlskultur" skabt af karakterskalaen, der blev indført i 2007. I stedet skal der belønnes for originalitet og kreativitet.

- Da man lavede den gamle om, fik man lavet en med meget store spring.

- Det betyder, at det har enormt store konsekvenser for de unge mennesker, hvis de laver få fejl. Derudover ændrede man hele grundlaget for skalaen, så den ikke længere handlede om at være kreativ og kunne forskellige ting, men at straffe og trække ned i karakter, hvis man begår fejl.

- Så den bidrager til en nulfejlskultur, der ikke er sund, siger han.

Allerede i 2020 foreslog SF at ændre karakterskalaen og trinbeskrivelserne. Også blandt andre De Radikale, Venstre og Dansk Folkeparti har talt for at kigge på skalaen.

Dengang lød det fra daværende uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe Jørgensen (S), at regeringen også ville af med karakteren -3.

Men intet skete trods et politisk flertal for ændringer. Ifølge Jacob Mark skyldtes det coronaepidemiens indtog.

- Men så valgte regeringen aldrig at tage det op igen efter, siger han.

Derfor er det nu et krav fra SF, at der sker ændringer efter et valg, hvis man ønsker partiets mandater.

- Vi kan se, at den karakterskala, vi har i dag, skaber den her nulfejlskultur, så ja, det er et meget vigtigt krav for SF at få skrevet ind i et regeringsgrundlag, at den her karakterskala skal ændres, siger Jacob Mark.

Han er "ret overbevist om", at det lykkes at finde et flertal.

- Men det kræver selvfølgelig, at vi kan få rykket regeringen derhen. Og det tror jeg, at vi kan.

