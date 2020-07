SF kræver løft af ældreplejen efter sag om svigt på plejehjem

Færre vikarer og flere fastansatte er ifølge SF vejen til at sikre værdig behandling på plejehjem.

Der er brug for en reorganisering af ældreplejen med mere fast personale og færre vikarer og løst ansatte.

Det siger SF's ældreordfører, Kirsten Normann Andersen, på baggrund af sagen om omsorgssvigt på et aarhusiansk plejehjem.

- Der er brug for et paradigmeskift og for, at vi får relationerne mellem de ansatte og beboerne tilbage.

- Det skal være fast personale, der kommer hos de samme beboere hele dagen, siger ældreordføreren.

Skjulte optagelser fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus viser en 90-årig dement kvinde, der bliver hejst op i en lift, mens plejepersonalet beder hende om at lave afføring ned i en ble.

Beboeren beder gentagne gange om at komme ned fra liften, og hun giver udtryk for, at hun har ondt.

Kirsten Normann Andersen er tidligere afdelingsformand i fagforbundet FOA, som organiserer ansatte på ældreområdet.

Hun mener ikke, at sagen fra Aarhus er en enlig svale.

- Jeg tror, at man vil kunne opleve det andre steder, hvor man oplever en vis forråelse i personalegruppen.

- Det udspringer af, at ledelsen ikke har lyttet til personalegruppen, og at man ikke bliver anerkendt for at gå den ekstra mil.

- Så er det, at man som personale bliver optaget af kun at gøre det, der står på skemaet og ikke mere, siger Kirsten Normann Andersen.

Svaret er ifølge ældreordføreren ikke mere kontrol og tilsyn med plejehjemmet.

Det er en bedre organisering af arbejdet med flere faste hold.

- Det vil give en bedre opfølgning for beboerne og skabe mere kontinuitet. Og det vil også styrke medarbejdernes tilfredshed og mindske sygefraværet, vurderer Kirsten Normann Andersen.

SF vil bære kravet frem, når der skal forhandles om næste års finanslov.

- Det koster noget at lave den her øvelse. Hvor meget bliver der regnet på lige i øjeblikket.

Birgitte Vind, der er Socialdemokratiets ældreordfører, er ikke afvisende over for kravet.

- S er generelt optaget af at få nærheden tilbage. Men jeg kan af gode grunde ikke sige ja eller nej til konkrete ting i finansloven.

- Men vi afviser ikke noget på forhånd, skriver hun i en sms til Ritzau.

