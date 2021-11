SF kræver mindst en milliard til sygeplejersker på finanslov

Sundhedspersonalet skal med penge nu mærke, at de gør et helt ekstraordinært arbejde, siger Pia Olsen Dyhr.

Et i forvejen presset sygehusvæsen vågnede tirsdag op til meldinger om flere opsigelser, og det understreger ifølge SF blot et behov for hurtig handling fra Christiansborg.

Støttepartiet vil i denne uges finanslovsforhandlinger medbringe et krav om mindst en milliard kroner til sygeplejerskerne for at afhjælpe akut mangel på personale og en truende "nedsmeltning" på sygehusene.

- Jeg tror ikke, at vi kommer under at snakke minimum en milliard. Og gerne noget mere. For vi står med nogle problemer, der ikke er nemme at løse, siger partiformand Pia Olsen Dyhr.

Pengene skal ifølge formanden tages fra "krigskassen". Krigskassen blev oprettet første gang i 2020, da man afsatte en stor sum penge til at håndtere akutte udfordringer i forbindelse med pandemien.

Midlerne skal afsættes til det, som SF kalder et coronatillæg.

Partiet vil ikke fordele pengene på forhånd, men "lytte til regionerne" i forhold til, hvordan de bedst kan gøre gavn. Pia Olsen Dyhr nævner rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø.

- Vi har jo en krigskasse. Den har vi brugt til andre akutte ting.

- Jeg mener sådan set, at det eksisterende sundhedspersonale er nødt til at mærke, at der er en stigende forståelse på Christiansborg om, at de gør noget helt ekstraordinært, og det skal de selvfølgelig også kunne mærke, siger Pia Olsen Dyhr.

