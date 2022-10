SF med milliardudspil: Trivsel er et essentielt krav

SF vil af med det, partiet kalder en "trivselskrise". Derfor lancerer de torsdag et udspil, der afsætter 660 millioner kroner i 2023 voksende til 7 milliarder kroner årligt i 2030.

Partiformand Pia Olsen Dyhr (SF) mener, at det er "den største udfordring, vi står med". Ifølge hende er det hver anden ung, der ikke har det godt i det danske samfund.

- Og det er en problemstilling, vi skal løse. Både for vores børns skyld, for familiernes skyld, men sådan også for samfundets skyld.

- Fordi vi på sigt ender med børn, der enten ender i psykiatrien eller får det virkelig, virkelig slemt.

For at løse problemet, vil SF sætte ind i daginstitutioner, skoler og i ungdomssystemet. Det skal blandt andet ske ved at sikre et klasseloft på 24 elever i folkeskolerne og sikre minimumsnormeringer i alle institutioner.

Desuden vil partiet sørge for, at børn kan blive hurtigere udredt, hvis de viser symptomer på eksempelvis stress, angst eller depression. Det skal ske ved at nedbringe ventetiden på den faglige ekspertise, der er brug for.

Pengene til udspillet skal blandt andet findes i råderummet.

- Derudover mener vi, at det er de bredeste skuldre, der skal være med til at bære de her udfordringer.

- Og det er blandt andet ved en formueskat på dem, der har formuer på over fem millioner kroner, siger Pia Olsen Dyhr, der fortæller, at skatten skal være på 0,5 procent, så det ikke er "brandbeskatning".

I udspillet står der, at trivsel er et "essentielt krav" fra SF, der dog ikke vile kalde det "ultimativt krav".

Kravet er ifølge hende lige så vigtigt som minimumsnormeringer var det, da den siddende regering kom til magten. Derfor forstår hun heller ikke, at Socialdemokratiet gerne vil lave en regering hen over midten.

Hun synes, det bliver "svært at se for sig", at en sådan regering ville følge deres udspil.

- Det Konservative Folkeparti går jo til valg på at afskaffe minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. Og det ville være den helt gale vej at gå i forhold til vores børn og unges udfordringer.

- Og jeg hører flere i den borgerlige lejr snakke om skattelettelser end prioritering af børn og unges trivselsproblemer, siger hun og fortæller, at partiet ikke kommer til at give sig på området.

/ritzau/