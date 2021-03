SF før møde med Mette F: Corona stjæler børns barndom

Næste skridt i genåbningen skal være at få børn tilbage i skolen, lyder budskabet fra SF inden drøftelser.

SF er næste parti i rækken til at drøfte en genåbningsplan med statsminister Mette Frederiksen (S).

Det sker onsdag klokken 12, og her vil formand Pia Olsen Dyhrs opmærksomhed være rettet mod børn og unge.

- SF's fokus vil være på børn og unge. Vi vil gerne have, at jo hurtigere, de kan komme tilbage, jo bedre. Det gælder for det første dem i grundskolen fra 5. til 8. klasse. Dem ser vi gerne komme tilbage på en fleksibel måde.

- Det vil være vores fokus at sørge for, at børn ikke mistrives i det omfang, som de gør i dag, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun henviser til, at "37 procent flere børn og unge bliver henvist til angstrelateret behandling på grund af corona".

- Det er simpelthen for mange. Det tager vi ret alvorligt i SF.

Derfor må andre vente med at komme forrest i køen til næste skridt i genåbningen, hvis det står til SF.

- Et år af et barns liv er meget mere end af andre menneskers liv. De føler, at corona stjæler deres ungdom og barndom, og derfor er vi nødt til at give dem håb, siger Pia Olsen Dyhr.

SF er det tredje parti til at mødes med statsministeren. Tidligere har Venstre og Dansk Folkeparti været forbi.

/ritzau/