SF ønsker lov om loft på el-bonusser efter sag i energiselskab

Virksomheder, der handler med el, skal ikke kunne lave bonusaftaler uden loft.

Det mener SF, der ønsker lovgivning på området.

- Vi bliver nødt til at stille krav om, at bonusser ikke tager på himmelflugt, siger Signe Munk, SF's klima- og energiordfører.

Tre medarbejdere er søndag blevet suspenderet foreløbigt i en sag om trecifrede millionbonusser i det andelsejede selskab Energi Danmark.

Det har Andel, der ejer Energi Danmark sammen med NRGI, oplyst på vegne af Energi Danmark.

Her fremgår det også, at den bonusaftale, der ville give medarbejderne millionbonusserne, er indgået ulovligt og er ugyldig. Aftalen var uden loft.

Erhvervsmediet Finans har tidligere beskrevet, at to ledende medarbejdere havde optjent trecifrede millionbonusser på samlet 550 millioner.

Siden har Berlingske skrevet, at der var tale om tre medarbejdere.

- Elpriserne kommer fremadrettet til at svinge mere og mere, og det bliver en branche, hvor der kan tjenes rigtig mange penge, siger Signe Munk.

Hun har opfordret skatteminister Jeppe Bruus (S) og klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) til at igangsætte arbejdet med lovgivningen.

En række energikoncerner var tidligere på ugen til møde med Lars Aagaard. Blandt dem var Andel.

Efter mødet sagde ministeren, at han blandt andet havde gjort det klart, at han forventede, at "branchen og de enkelte energiselskaber agerer ansvarligt".

- Repræsentanterne fra branchen har meddelt mig, at de tager afstand fra og ikke udbetaler de trecifrede millionbonusser, der er nævnt i sagen, samt at branchens politik er, at der skal være loft over bonusser, som kan forsvares og forklares af sektoren, sagde Lars Aagaard.

Jesper Hjulmand, der er bestyrelsesformand i Energi Danmark, har før udtalt, at medarbejderne ikke vil få udbetalt bonusser på hverken to- eller trecifrede millionbeløb.

Derudover er der i selskabet bonusordninger for en udvalgt gruppe af medarbejdere.

- Der er cap/loft på disse bonusordninger, hvilket er vores klare politik på området, har Hjulmand udtalt.

Ifølge Energi Danmark havde de tre medarbejdere indgået en kollektiv aftale med den tidligere administrerende direktør, uden at bestyrelsen vidste det.

De tre medarbejdere blev søndag suspenderet, fordi det ikke gennem dialog er lykkedes parterne at komme til enighed om situationen med bonusser.

