SF og DF efterlyser klarere coronaregler til social adfærd

Danskerne opfordres til at begrænse den sociale kontakt. Partier ønsker et antal på, skriver Jyllands-Posten.

På et pressemøde fredag opfordrede statsminister Mette Frederiksen (S) danskerne til at begrænse den sociale omgang.

Hvor mange personer danskerne bør omgås, ville statsministeren dog ikke sætte tal på. Og det vækker kritik hos Socialistisk Folkeparti (SF) og Dansk Folkeparti (DF).

Til Jyllands-Posten siger SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, at hun er bekymret over, at udmeldingerne ikke er mere præcise.

- Hvis man ønsker, at vi skal lave begrænsninger, i forhold til de mennesker vi er sammen med, er det godt at have en rettesnor, så det ikke er op til den enkeltes samvittighed, siger hun.

DF's sundhedsordfører, Liselott Blixt, mener også, der mangler en klar udmelding. Hun frygter, at mange bliver "hinandens værste politibetjente".

Den seneste tid er coronasmitten taget til i det danske samfund, og det fik fredag statsminister Mette Frederiksen (S) til at holde et pressemøde.

Her blev en række lokale tiltag til at dæmpe smitten bredt ud, så de ikke blot gælder i København, men i hele landet.

Det betyder, at barer og restauranter fra lørdag skal lukke klokken 22. Forsamlingsforbuddet er samtidig blevet sat ned til 50 personer.

/ritzau/