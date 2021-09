SF og DF er enige: Fængsler i udlandet kan hjælpe Danmark

Fængselspladser i udlandet kan være med til at aflaste fængslerne i Danmark.

Det mener både SF og Dansk Folkeparti. To partier, der ellers ikke er enige om ret meget, når det gælder den flerårige aftale om fængselsvæsenet, der fra i dag skal forhandles om.

- Jeg synes ikke, vi kan afvise tanken om at leje noget kapacitet i udlandet. Det handler om, at vi har alt for få pladser på nuværende tidspunkt.

- Norge har eksempelvis tidligere haft lejet pladser i Holland. Man skal ikke tro, at det er en billigere løsning. Det er nok nærmere en dyr løsning. Men som alternativ til at bygge nye fængsler, kan det være en god idé, siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen.

Hun understreger - modsat Dansk Folkeparti - at pladserne skal være med de samme forhold som i Danmark. Og at det skal være i et europæiske land.

- Og så mener jeg alene, at det vil give mening for udvisningsdømte, hvor det i princippet er ligegyldigt, hvor de sidder, fordi de ikke skal resocialiseres og være i Danmark efterfølgende, siger retsordføreren.

I Dansk Folkepartis udspil til en ny aftale skriver partiet, at man vil etablere fængselspladser i udlandet, hvor udvisningsdømte og indvandrere kan afsone.

- Fængselspladser i udlandet har mange fordele. Det er blandt andet muligt at oprette flere pladser på trods af rekrutteringsproblemer, ligesom fængselspladser måske kan fås billigere, end de kan i Danmark, skriver partiet.

I 2015 lejede Norge fængslet Norgerhaven i Holland, da mere end 1000 straffede nordmænd afventede indkaldelse til afsoning, fordi der ikke var pladser nok.

Omkring 250 norske fanger blev sendt til fængslet som følge af aftalen, der nu er ophørt.

Dansk Folkeparti foreslår desuden strengere afsoningsforhold for hårde fanger, mere bevæbning af fængselsbetjente og oprettelsen af et stærkt sikret fængsel til indsatte, der eksempelvis overfalder vagter.

Det ser Karina Lorentzen dog ikke meget ræson i:

- Det er et slag i luften. Vi har allerede særligt sikrede afdelinger i dag, der fungerer rigtigt godt, siger hun.

/ritzau/