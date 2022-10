SF og EL revser S-udspil: Målret hjælp til de hårdest ramte

Det er ikke tid til skattelettelser.

Det skriver SF's formand, Pia Olsen Dyhr, på det sociale medie Twitter, efter at regeringen har fremlagt et nyt skatteudspil, der skal sænke skatten på arbejde ved at hæve beskæftigelsesfradraget.

- Vores sundhedsvæsen og ældrepleje er i knæ, og børn og unge mistrives, så ikke tiden til skattelettelser, Socialdemokrater. Tid til sammenhold, skriver hun.

- Det har vi ikke, hvis folk sættes på gaden. Målret inflationshjælp til dem med mindst og hjælp omlægning af energi.

Regeringen foreslår konkret besparelser på jobcentrene, hvilket skal skaffe tre milliarder kroner, og det resterende skal skaffes via beskatning af, når udenlandske fonde sælger aktier i Danmark og får udbytte af dem.

De fire milliarder kroner, som udspillet samlet løber op i, skal så gå til at hæve beskæftigelsesfradraget, foreslår regeringen.

Enhedslisten mener - ligesom SF - ikke, at det er det rigtige sted at sætte ind, siger Pernille Skipper, der blandt andet er partiets socialordfører.

- Hvis man hæver beskæftigelsesfradraget, giver man penge i hånden til alle. Undtagen dem der er allerhårdest ramt af inflationen, skriver hun på Twitter.

Hun nævner specifikt pensionister, arbejdsløse, syge og mennesker med handicap. De "får nul" med udspillet, skriver Pernille Skipper.

SF og Enhedslisten har siden folketingsvalget i sommeren 2019 været en del af det parlamentariske grundlag til den socialdemokratiske regering.

Om det bliver ved med at se sådan ud efter folketingsvalget, der afholdes 1. november, er dog uklart.

For regeringen går til valg på at danne en bred regering over den politiske midte. Det sagde statsminister Mette Frederiksen (S), da hun onsdag udskrev valget.

Det kan i teorien betyde, at De Konservative eller Venstre kommer med i en regering. Noget de to partier dog har afvist.

Til gengæld har også De Radikale, der også er støtteparti til regeringen, længe talt varmt om en regering over midten.

Partileder Sofie Carsten Nielsen (RV) er også åben for at kigge på at hæve beskæftigelsesfradraget ved at reformere jobcentersystemet, som regeringen foreslår.

Sofie Carsten Nielsen skriver på Twitter, at partiet i dets 2030-plan for dansk økonomi foreslår at nedsætte personskatter for fem milliarder kroner.

- Pengene findes ikke via besparelser i beskæftigelsesindsatsen. Vi er åbne for man også kigger her, hvis S kan finde finansiering her. Vigtigst er, vi ikke kaster benzin på inflationen, skriver partilederen.

