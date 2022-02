SF og EL vil ændre rederiers attraktive skatteaftale

Rederier som Mærsk betaler fast skat per skib, men slipper så for normal selskabsskat. Støttepartier er imod.

Selv om det danske containerrederi Mærsk står til om lidt at kunne præsentere en rekordstor indtjening på 123 milliarder kroner før skat i 2021, er det kun godt fire procent af det beløb, der skal betales i skat.

Sådan bør det ikke være, mener SF og Enhedslisten, der ønsker at ændre den attraktive skatteaftale - tonnageskatten - som de danske rederier har.

Det skriver Berlingske.

Mærsk kan offentliggøre årsregnskab den 9. februar, og her forventes selskabet at kunne fremvise den største indtjening før skat, som en dansk virksomhed nogensinde har fremlagt.

Det er forventningen, at der skal betales godt 5,2 milliarder i skat af de penge globalt, og den danske statskasse står derfor til et langt lavere beløb, skriver Berlingske.

Den særlige skatteordning har været gældende siden 2001 og blev indført for at holde rederierne på dansk grund.

Tonnageskat vil sige, at rederierne betaler en fast skat eller afgift per skib, og beløbet bliver dermed ikke påvirket af selskabets overskud.

Med tonnageskatten slipper rederierne for den klassiske selskabsskat, som andre virksomheder skal betale.

Både SF og Enhedslisten har gennem tiden været imod den særlige ordning. Og ifølge Henning Hyllested, der er Enhedslistens transportordfører, viser eksemplet med Mærsk klart, at rederier nu tjener godt, men betaler lidt i skat.

- Det er helt urimeligt med statsstøtte til et rederierhverv, som tjener så mange penge. De unddrager at betale til fælleskassen, siger Hyllested til Berlingske.

Lisbeth Bech-Nielsen, der er finans- og skatteordfører for SF, mener, at det ordningen er urimelig over for andre dele af erhvervslivet. Også hun vil have nye skattebetingelser for rederier.

Regeringspartiet Socialdemokratiet har derimod ingen planer om at ændre på tonnageskatten, fortæller erhvervsordfører Orla Hav (S).

Partiet vil gerne se, at rederierne klarer sig godt i konkurrencen, lyder det.

Brancheorganisationen Danske Rederier advarer mod at ændre eller afskaffe skatteordningen. Den fremhæver desuden, at i svære perioder for branchen betyder ordningen, at nogle rederier betaler mere i tonnageskat, end de ville have skullet gøre ved normal selskabsskat.

