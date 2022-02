SF og Radikale vil give Engelbrecht en næse fremfor fyreseddel

Mens Enhedslisten har mistet tilliden til Benny Engelbrecht (S) som transportminister, står regeringens to andre støttepartier bag ministeren.

SF oplyser, at partiet ikke har mistet tilliden til Benny Engelbrecht. Han bør i stedet få en såkaldt næse, mener SF.

- Vi synes, at sagen her har været utrolig alvorlig. Vi har forholdt os meget kritisk. Men vi er kommet frem til, at ministeren skal have en næse. Vi har fortsat tillid til ham på baggrund af de svar, som vi har fået, siger transportordfører for SF, Anne Valentina Berthelsen.

Det samme oplyser De Radikales klima- og transportordfører, Rasmus Helveg Petersen.

- Det er alvorligt, når en minister ikke fremlægger konkrete tal på klimaeffekten af en politisk aftale, vi forhandler, siger Rasmus Helveg Petersen i en pressemeddelelse.

- Klima er ikke bare noget vi snakker om, nej det bør indgå i alle de beslutninger, vi som folkevalgte træffer på danskernes vegne.

Det kaldes en næse, når Folketinget rejser kritik af en minister i en sag. En næse har ikke andre konsekvenser, end at ministeren har modtaget kritik.

Benny Engelbrecht var torsdag i to samråd, hvor han skulle forklare, hvorfor nogle beregninger over CO2-udledningen ved anlæg af en række projekter fra en infrastruktur-pakke, som blev forhandlet sidste forår og sommer, ikke blev givet til Folketingets partier.

Ministeren har forklaret, at embedsmændene i hans ministerium har vurderet, at tallene ikke kunne bruges til at sammenligne projekter med hinanden.

Eksempelvis kunne man ikke sammenligne jernbane-projekter med vej-projekter.

Han har tidligere beklaget, at Folketingets partier ikke fik tallene med den forklaring. Den beklagelse gentog han torsdag i samrådene.

Det var dog ikke nok for det tredje af regeringens støttepartier, Enhedslisten. Her mener man, at Engelbrecht har vildledt Folketinget under forhandlingerne. Derfor har partiet ikke længere tillid til ham.

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, har blandt andet fremhævet, at ordførere fra Enhedslisten, Venstre og SF i pressen har sagt, at de spurgte efter specifikt den slags beregninger, men fik at vide de ikke fandtes.

Eksempelvis har Anne Valentina Berthelsen til DR sagt:

- Vi fik at vide, at de her tal slet ikke eksisterede på projektniveau, og det kan vi så nu forstå, at de gør.

Men det er faktisk ikke helt forkert, når Benny Engelbrecht siger, at han aldrig eksplicit har sagt, at sådanne tal ikke fandtes, siger hun torsdag aften:

- Ministeren skulle have kommunikeret meget klarere, fordi vi fik det indtryk, at der ikke eksisterede nogle former for tal ud fra de svar, som han gav.

- Men når jeg læser dem i gennem kan jeg bare konstatere, at han har skrevet hver gang, at det er svært at regne på, og derfor kunne han ikke udlevere noget.

I samråd torsdag forklarede Benny Engelbrecht, at han dermed ikke mente, at der ikke var beregninger.

Den forklaring accepterer Anne Valentina Berthelsen. Hun mener dermed ikke, at man kan sige, at ministeren har handlet i ond tro.

/ritzau/