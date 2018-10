SF om finanslov: Det er bare nødvendighedspolitik

Oppositionspartiet SF har eget finanslovsudspil med til møde med regeringen om næste års finanslov.

- Vi vil egentlig gerne hjælpe Kristian Jensen med at opfylde de ambitioner, de siger, de har, men som de ikke har penge til.

Sådan lyder ambitionen fra finansordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF), inden hun skal mødes med finansminister Kristian Jensen (V) om finansloven for 2019.

Med sig under armen har hun SF's bud på, hvordan en finanslov skal skrues sammen.

- Alt for ofte hører vi om nødvendighedspolitik: Der er ikke penge til det, vi bliver nødt til at have et omprioriteringsbidrag. Men vi viser, at det simpelthen ikke er rigtigt.

- Det er fordi, man har prioriteret at bruge penge på skattelettelser, på at gøre de dyreste biler billigere og på at fjerne arveafgifter for de rigeste virksomhedsarvinger. Det er politiske valg, siger hun.

Står det til partiet, bør skattelettelser blandt andet gøre plads til en fjernelse af det såkaldte omprioriteringsbidrag.

Omprioriteringsbidrag er årlige besparelser på to procent for statslige institutioner, så pengene kan bruges andre steder i den offentlige sektor.

Men det er der ikke en økonomisk ramme for. De næste to år er pengene allerede afsat til at styrke den danske velfærd, lyder det fra Kristian Jensen.

Den forklaring forundrer gruppeformand Jacob Mark (SF).

- Når regeringen siger, at den har brugt pengene, så er det fordi, den ikke vil rulle skattelettelser til virksomhedsarvinger tilbage.

- Så det er besynderligt at sige, at der ikke er penge i kassen, når pengene er brugt på dem, der allerede har mest, siger han.

De danske uddannelser kan dog ifølge finansministeren se frem til et farvel til omprioriteringsbidraget i 2022.

- Fra 2022 er der ikke længere et omprioriteringsbidrag, som vi kender det i dag.

- Der vil pengene være på hvert ministerområde. Og så finder de ud af, hvordan man bedst muligt får sat pengene i spil, så man holder kvaliteten i vores uddannelse, siger Kristian Jensen.

Det har dog ikke kun budt på uenigheder under dagens sættemøde. Der er nemlig "hjørner" i SF's finanslovsudspil, som regeringen kan se sig selv i.

- Et af de hjørner, som de kom og bad om, det er at få det grønne nationalregnskab tilbage.

- Vi har faktisk lige lavet en aftale sammen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om at få genetableret puljen, så vi får holdt øje med, hvor vi står henne på det grønne område, siger Kristian Jensen.

Nationalregnskabet et grønt bruttonationalprodukt for Danmark, som skal føre statistik med Danmarks arbejde med FN's verdensmål.

/ritzau/