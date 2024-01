SF opfordrer til at afskaffe Statsrådet: Ikke tiden værd

Ved statsrådsmøderne, der afholdes med jævne mellemrum, mødes ministre og regenten, hvor sidstnævnte underskriver de love, som Folketinget har vedtaget.

Men står det til SF, skal Statsrådet afskaffes.

Søndag sker tronskiftet, hvor dronningen på netop et statsråd skriver under på sin abdikation.

SF's politiske ordfører Signe Munk siger, at det også handler om at få moderniseret kongehuset.

- Vi ser for os, at Statsrådet bør afskaffes. Der er ingen grund til, at ministre og regenter bruger deres dyrebare tid på at underskrive lovforslag, siger hun.

Der træffes ikke beslutninger på Statsrådet, som har karakter af en ceremoni.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere været kritisk over for Statsrådet, og det samme har flere af hendes partifæller - i hvert fald i den nuværende form.

I 2020 sagde Benny Engelbrecht, der på det tidspunkt var socialdemokratisk transportminister og i dag er folketingsmedlem for partiet, at han havde respekt for, at dronningen har fastholdt traditionen, men han luftede tanker om, at det måske kunne være noget for kronprinsen at gentænke, når han engang blev konge.

Det bliver kronprins Frederik altså søndag. I dag siger Benny Engelbrecht, at det er fuldstændig op til regenten, hvordan Statsrådet skal fungere, og at han i øvrigt bakker op om, at det består - men at det kun er fint, hvis kronprins Frederik kan få inspiration fra den debat, Engelbrecht rejste.

- Det er efter min mening ikke et politisk spørgsmål. Det må være op til regenten at beslutte, hvordan man vil organisere Statsrådet, al den stund at det også er denne, der sidder for bordenden.

Mette Frederiksen slog i 2022 fast over for Jyllands-Posten, at hun ikke så behov for at ”modernisere Statsrådet”.

- De (møderne, red.) skal bestå, fordi de er udtryk for kontinuitet, og det er ikke så ringe i en flygtig tid. Det er det samme lokale, det samme bord og de samme ritualer, og det giver god mening, sagde hun til avisen.

