SF presser på efter undersøgelse: Vil styrke faglighed i dagtilbud

En ny undersøgelse, som peger på en utilstrækkelig kvalitet i flere af landets vuggestuer og dagplejer, får SF til at kræve, at der straks bliver sendt penge afsted til mere pædagogisk personale.

- Jeg synes jo, at det er nogle rigtige sørgelige tal, at der er så mange vuggestuer og dagplejere, hvor man ikke har ordentlig kvalitet, fordi der er blevet sparet så meget, siger SF's børneordfører, Jacob Mark.

- Det er jo synd for de børn, der burde komme og få en rigtig god dag hos uddannet personale.

Der er tale om en ny kvalitetsundersøgelse af kommunale dagtilbud for 0-2-årige børn.

Den er lavet for Børne- og Undervisningsministeriet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

Resultaterne for daginstitutionerne viser, at 13 procent har god kvalitet, 49 procent. har tilstrækkelig kvalitet, mens 38 procent har utilstrækkelig kvalitet, og færre end tre stuer har ringe kvalitet.

For dagplejen er resultaterne, at otte procent har god kvalitet, 39 procent har tilstrækkelig kvalitet, mens 46 procent har utilstrækkelig kvalitet og seks procent har ringe kvalitet.

Helt konkret mener SF, at der skal ske en hurtig udmøntning af opkvalificeringspuljen, der er en del af aftalen om minimumsnormeringer.

Pengepuljen skal bruges til at få mere uddannet pædagogisk personale i daginstitutioner, ved at flere erfarne pædagogmedhjælpere får mulighed for at opkvalificere sig.

Konkret drejer det sig om cirka 100 millioner kroner i 2023 og cirka 200 millioner kroner årligt fra 2024-2030.

Partiet mener, at aftalekredsen skal mødes og få sendt pengene afsted til kommunerne.

- Pengene er ikke ude og arbejde endnu, men ligger bare og venter. Det mener vi ikke er godt nok, siger Jacob Mark.

Desuden vil SF have børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye til at forklare sig i et samråd.

Tallene fra undersøgelsen bekymrer Mattias Tesfaye, udtaler han i forbindelsen med offentliggørelsen af undersøgelsen.

Derfor har han også i et brev til kommunerne indskærpet, at de har ansvaret for dagtilbuddenes kvalitet.

- Det er vigtigt, at vi sikrer en høj kvalitet i daginstitutioner og dagplejen, hvor vores mindste børn bruger mange af deres vågne timer, udtaler han blandt andet i en pressemeddelelse.

Det er ikke muligt for Mattias Tesfaye at stille op til interview, oplyser hans ministerium.

Udover akut handling vil SF på sigt indføre minimumsnormeringer på institutionsniveau. Det vil sige, at de skal gælde for hver eneste vuggestue og børnehave og ikke blot på kommunalt niveau.

Desuden vil partiet sørge for, at der ikke længere kan indskrives fem børn i en dagpleje.

Normeringerne på den dag, der blev gennemført observationer til undersøgelsen, var i gennemsnit cirka tre børn per pædagogisk personale og cirka otte børn per pædagog, fremgår det af rapport.

