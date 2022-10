SF: Russiske lejesoldater skal på EU's terrorliste

Det omstridte private, militære sikkerhedsfirma Wagner fra Rusland begår terror i Ukraine.

Det mener SF og formand Pia Olsen Dyhr.

Hun opfordrer derfor regeringen til at arbejde for, at Wagner-gruppen placeres på EU's terrorliste.

- Torsdag og fredag i denne uge er statsministeren til topmøde i EU, hvor den russiske aggression i Ukraine forventes at være helt øverst på dagsordenen.

- Når EU-medlemslandet Estland har vedtaget at betragte Wagner-gruppen som en terrororganisation, så mener vi det er oplagt, at Danmark presser på for at det samme sker for hele EU.

- Det vil stramme grebet yderligere om organisationen og sende et stærkt signal til Putin fra et samlet EU, siger Pia Olsen Dyhr.

Gruppens lejesoldater blev første gang opdaget, da Rusland annekterede Krim-halvøen i 2014.

Den er også dukket op i konflikter i flere afrikanske lande, i Syrien og senest i krigen i Ukraine.

Alle steder følger beskyldninger om overtrædelser af menneskerettigheder med, og af Ukraine er lejesoldaterne blandt andet blevet beskyldt for krigsforbrydelser.

Private militære selskaber er i princippet forbudt i Rusland. Kreml og den politiske ledelse nægter at have forbindelser til gruppen, men flere vestlige medier har igennem årene rapporteret, at gruppen har uklare forbindelser til det russiske militær og myndigheder.

I forvejen er Wagner-gruppen underlagt sanktioner fra EU. Men det er ikke nok, mener SF.

- Med de fortsatte beretninger, om hvordan Wagner-gruppen opererer i Ukraine, så mener vi, at tiden er kommet til at skrue op, siger Pia Olsen Dyhr.

- Vi bør stramme grebet, sætte Wagner-gruppen på terrorlisten og dermed sende et klart signal om at tage skarpest muligt afstand fra Wagner-gruppens vold, plyndringer og terror i Ukraine og andre steder på kloden.

SF-formandens opfordring bliver mødt med opbakning fra regeringen.

- Med den idé løber hun en åben dør ind. Wagner-gruppens aktioner er dybt forkastelige, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en skriftlig kommentar.

- Der kan efterhånden ikke være meget tvivl tilbage om Wagner-gruppens virke, og jeg vil gerne tage initiativ til, at vi i EU får undersøgt, hvordan Wagner-gruppen kan optages på EU's terrorliste.

EU oprettede en terrorliste over personer, grupper og enheder i kølvandet på terrorangrebene 11. september 2001.

Per februar er 13 personer og 21 grupper og enheder på listen. Personer på listen kan eksempelvis få indefrosset sine bankkonti af EU.

/ritzau/