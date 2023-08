SF: Statsministeren bør blande sig i danskernes madvaner

Hvis statsminister Mette Frederiksen (S) vil bekæmpe klimakrisen, skal hun tale mere åbent og give anbefalinger om, hvad befolkningen bør spise.

Det mener SF.

Partiets fødevareordfører, Carl Valentin, (SF) er uenig i den udmelding, statsministeren kom med onsdag til socialdemokraternes sommermøde, hvor hun sagde, at hun ikke ville blande sig i danskernes madvaner.

- Jeg tror, at hvis hun var blevet spurgt, om hun ville anbefale folk at tage mere offentlig transport eller køre elbil, så ville svaret have været "ja".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Og i virkeligheden er det lidt den samme tilgang, man efterspørger på fødevareområdet. At hun ærligt siger, at der er brug for, at vi spiser mindre kød, siger Carl Valentin (SF) til Ritzau.

Han er sikker på, at befolkningen vil lytte, hvis Mette Frederiksen (S) kommer med en anbefaling.

- Jeg tror, det betyder noget, hvad vores statsminister siger og opfordrer befolkningen til at gøre, fortæller Carl Valentin (S).

Og han sammenligner den situation, vi står i, med coronakrisen.

- Under en klimakrise skal man - ligesom under en coronakrise - give nogle klare anbefalinger til, hvad man bør gøre, hvad der er etisk klogt, og hvad der er godt for samfundet, lyder det fra Carl Valentin (SF).

Men det var ikke sådan beskeden lød fra statsministeren under sommergruppemødet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Af alle de opgaver, jeg har som statsminister, er det at blande mig i, hvad danskerne spiser, ikke en af dem, sagde Mette Frederiksen (S) til Jyllands-Posten på pressemødet.

Ifølge Carl Valentin (SF) burde statsministeren komme med opfordringer til eksempelvis at spise mindre kød - især under en klimakrise.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi tør ændre vores fødevaresystem og tale åbent om, at vi skal spise på en anden måde. For vi kan se, at det høje kødforbrug, vi har, påvirker kloden meget voldsomt, siger han.

- Jeg vil anbefale alle til at tænke over, hvordan deres kost påvirker vores klima, biodiversitet og selvfølgelig de dyr, der er en del af produktionen.

/ritzau/