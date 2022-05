SF's formand oplyser efter møde hos justitsminister, at partiet stemmer for at ophæve eksministers immunitet.

SF stemmer for at ophæve Claus Hjorts immunitet

SF stemmer for at ophæve folketingsmedlem Claus Hjort Frederiksens (V) immunitet i sag om mulig lækage.

Det siger SF-formand Pia Olsen Dyhr efter et gruppemøde tirsdag.

- Alle politikere synes, at denne sag er svær. Jeg kender selv Claus Hjort som en god, ordentlig og dygtig politiker, så det er ikke noget, som nogen i vores folketingsgruppe eller på Christiansborg kommer til at tage let på, siger SF-formanden.

- Men vores folketingsgruppe er kommet frem til, at vi kommer til at ophæve Claus Hjorts immunitet, så domstolssystemet får mulighed for at prøve sagen. Det er det, sagen handler om, siger Olsen Dyhr efter gruppemødet, hvor sagen blev diskuteret.

Mandag var Olsen Dyhr til et møde i Justitsministeriet for at få en orientering af justitsminister Mattias Tesfaye (S) og rigsadvokat Jan Reckendorff om sagen, hvor mange detaljer ikke kendes.

Rigsadvokaten har indstillet at rejse tiltale i sagen mod den tidligere forsvarsminister.

Hjort er sigtet for at have lækket statshemmeligheder. Men hvis Hjort skal tiltales, kræver det, at et flertal i Folketinget ophæver Hjorts immunitet.

Det er op til et flertal i Folketinget, om Hjorts immunitet skal ophæves. Hjort nægter sig skyldig sagen med den begrundelse, at han ikke har ytret sig om noget, som offentligheden ikke allerede kender til.

- Det er ikke os som politikere, der skal være dommere i denne sag eller anklagere. Det er alene det, at vi ophæver immuniteten, så sagen kan blive prøvet ved domstolssystemet, siger Olsen Dyhr.

Hun og SF mener, at Hjort Frederiksen har mulighed for at blive renset i sagen, hvis eksministerens immunitet ophæves. Men også dømt, som hun tilføjer.

- Det vil være op til domstolssystemet, siger hun.

Også Frie Grønne vil stemme for at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet.

Det siger partiets politiske leder, Sikandar Siddique, til TV 2 News.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) har sagt, at han vil følge Rigsadvokatens indstilling om at rejse tiltale, hvis Claus Hjort Frederiksens immunitet bliver ophævet.

Det er den siddende justitsminister, der som landets øverste anklager skal rejse tiltale i sager om rigets sikkerhed.

Han har også sagt, at Socialdemokratiet vil stemme for at ophæve immuniteten.

/ritzau/