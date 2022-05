SF trækker kirkeminister ind i sag om overgrebsmistænkt ansat

Når flere anonyme kilder i Københavns Domkirke udtrykker bekymring for, at en ansat stadig har kontakt med børn, så er kirkeministeren nødt til at få undersøgt sagen grundigt.

Det siger Karina Lorentzen, der er retsordfører i SF, om en sag, hvor en medarbejder i kirken er mistænkt for overgreb på et barn og krænkelser mod flere unge mænd.

- Jeg kan undre mig over, hvordan den her mand stadig er ansat. Specielt når nogen er bekymret for den kontakt, han har til unge og børn i dag, siger hun.

Den øverste ledelse af folkekirken i København blev i 2014 advaret om, at den ledende medarbejder i Vor Frue Kirke var mistænkt for at have krænket en mindreårig dreng seksuelt i 1990'erne.

Alligevel er manden fortsat ansat i Vor Frue Kirke. Det skrev Berlingske lørdag.

Hanne Sundin, der er næstformand i menighedsrådet i domkirken, fortæller søndag, at medarbejderen "ikke er i kirken den næste tid", men hun vil ikke uddybe, om fraværet relaterer sig til anklagerne.

- Jeg kan ikke komme det nærmere, siger hun.

- Ledelsen er ved at indsamle information på baggrund af Berlingskes forelæggelse. Det vil vi hurtigt muligt vurdere og på den baggrund træffe beslutning om fremtiden, lyder det.

Karina Lorentzen vil have kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til at redegøre for forløbet siden 2014, hvor menighedsrådet indgav en politianmeldelse.

- Dels for at forstå omfanget og for at forstå, hvad man har gjort. Det siger sig selv, at vi har et enormt ansvar for at passe på børnene, siger ordføreren.

- Det her rejser også spørgsmål om, hvorvidt der er andre lignende sager, lyder det.

I Berlingskes afdækning er det anonyme kilder, som har fortalt om, hvordan de som unge mænd med relation til kirken blev krænket af den ledende medarbejder.

- Der må sidde nogen i systemet, som ikke har levet op til deres ansvar, siger Karina Lorentzen.

/ritzau/