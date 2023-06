SF truer med at forlade klimaforhandlinger om 2025-mål

SF kan være på vej ud af regeringens forhandlinger om 2025-målets opnåelse.

Regeringen forsøger i disse dage at lande en aftale om at nå målet med en øget iblanding af biobrændstoffer.

Men det er ikke reel grøn politik, og de foreslåede CO2-reduktioner på 0,5 millioner ton CO2 er for små.

Sådan lyder det fra SF, der nu fortæller, at de vil få svært ved at deltage i klimaaftalen, som den ser ud nu.

- Det regeringen har lagt på bordet, hvor de i et år vil iblande mere biobrændstof i tanken hos danskerne, er uambitiøst, og det er heller ikke grøn omstilling, siger SF’s klimaordfører, Signe Munk.

- Det har jeg svært ved at se SF i.

Det rødgrønne parti har de seneste år deltaget i stort set alle klimaaftaler. Det har været et paradigme for partiet, at de ville gå aktivt ind i forhandlingerne for at trække resultatet i deres retning, selv om de ikke var tilfredse med hele aftalen.

Det princip kan de nu være klar til at bryde.

- Regeringen må rykke sig. Der skal flere reduktioner på bordet. Og der skal klimatiltag til, som giver reel grøn omstilling, og som ikke bare laver brandslukning med flere biobrændstoffer.

Et kritikpunkt af biobrændstoffer er, at de baseres på fødevarer. Når fødevarerne bruges som brændstof, vil der skulle produceres flere fødevarer til spiselige formål andre steder. Det øger arealanvendelsen i landbruget og dermed udledningerne herfra, samtidig med at det kan skabe knaphed på fødevareressourcer globalt.

Den kritik rejses også fra eksperter, selv om de såkaldte 2.-generations-biobrændstoffer benytter affaldsprodukter fra fødevareproduktionen.

Der er også uenighed om, hvor langt Danmark reelt er fra 2025-målet.

Regeringen og Energistyrelsen melder, at der er mellem 0,2 og 0,6 millioner ton CO2-reduktioner tilbage for at nå det nedre interval i 2025-målet på 50-54 procent.

Men for nylig udgav Klimarådet en rapport, der vurderer, at der i stedet mangler over to millioner ton CO2-reduktioner for at nå 50 procentsmålet i 2025.

Derfor mener SF, at regeringen lægger op til for få reduktioner.

Samme toner kommer fra Enhedslisten.

- Regeringen ser umiddelbart ikke ud til at rykke sig særligt, og det kan virkelig undre mig, i lyset af den massive kritik der har været af de få CO2-reduktioner, siger politisk ordfører Mai Villadsen.

- Det får mig til at sende en advarsel om, at det, regeringen spiller ud med, er så uambitiøst, at vi på ingen måde kan se os selv i det.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) vil fortsætte forhandlingerne og høre partierne, hvad de selv kan spille ind med.

- Vi har fremlagt et konkret forslag til, at der skal flere grønne brændsler ind i lastbiler og biler. Det gør vi udelukkende med 2. generationsbrændsler. Vi er i denne uge startet med at drøfte forslaget med partierne. Og ikke mindst at drøfte, hvad de selv har af forslag. Det fortsætter vi selvfølgelig med, siger han i en skriftlig kommentar.

