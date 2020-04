SF: Vaccineproduktionen skal tilbage på danske hænder

Regeringen skal fremlægge en plan for, hvordan vaccineproduktion kan komme tilbage til Danmark, mener SF.

Den statslige vaccineproduktion blev i 2016 solgt til et saudiarabisk firma for 15 millioner kroner.

Det mødte kritik, og nu vil Socialistisk Folkeparti have regeringen til at lægge en plan for, hvordan produktionen igen kan komme på danske hænder.

- Det er afgørende, at hvis vi kommer i situationer, hvor vi skal producere rigtig meget vaccine, at vi så har mulighed for det.

- Med det frasalg, der er sket, har vi jo fjernet den mulighed. Den vil vi i virkeligheden gerne have tilbage. Jeg tror desværre ikke, coronavirus bliver sidste gang, at vi får brug for at producere vacciner til nye sygdomme, siger formand for SF, Pia Olsen Dyhr.

Indtil 2016 producerede Statens Serum Institut selv vacciner. Produktionen blev da solgt til en kapitalfond kontrolleret af den saudiarabiske Aljomaih-koncern.

Enhedslisten har blandt andet tidligere sagt til Berlingske, at man alternativt kan starte en ny statslig produktion op. Det er formanden ikke afvisende overfor.

- Det kunne være en mulighed, det kunne også være at købe det tilbage, men det kunne også være at etablere noget andet, siger Pia Olsen Dyhr.

Det er afgørende, at produktionen kommer tilbage på danske hænder, så man i fremtiden ikke ender i en situation, hvor man ikke har kontrol over vacciner eller produktionen af værnemidler, som tilfældet er nu under coronakrisen, mener hun.

- Det er blevet en stor mangelvare i verden, fordi meget bliver produceret i Asien, og der er vi så afhængige af at kunne importere det. Når alle efterspørger det, så bliver vi enormt sårbare i Danmark.

- Det er kritisk infrastruktur, og derfor skal vi ikke være afhængige af, at det er private interesser, der styrer det, siger hun.

Dansk Folkeparti har tidligere gjort det klart overfor Berlingske, at det ikke skal være Statens Serum Institut, som vaccineproduktionen skal tilbage til. Man kunne etablere et samarbejde mellem de danske universiteter og den danske medicinalindustri, mener partiet.

