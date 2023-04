SF-veteran i Bruxelles genopstiller ikke ved næste års valg

SF's mangeårige medlem af Europa-Parlamentet Margrete Auken genopstiller ikke ved europaparlamentsvalget næste år.

Det siger Margrete Auken i en tale på SF's landsmøde lørdag i Kolding.

- Og nej, jeg tager ikke en valgkamp mere, siger hun.

Hun har siddet i parlamentet i Bruxelles siden 2004. Før det var hun i en lang årrække medlem af Folketinget for SF.

SF-formand Pia Olsen Dyhr takker på landsmødet Margrete Auken for sin indsats.

- Hvor er det mærkeligt at tænke på, at du ikke skal stå i front i den valgkamp, der ligger foran os, siger Pia Olsen Dyhr.

- Hvor er det bare vildt at tænke på, hvor fuldstændig enestående politisk karriere, du har haft.

Ved seneste valg til Europa-Parlamentet i 2019 fik Margrete Auken godt 200.000 personlige stemmer. Kun to Venstre-kandidater kunne overgå det.

Ud over Auken sidder også Kira Marie Peter-Hansen i Europa-Parlamentet for SF. I sin tale lyder det fra Margrete Auken, at hun vil støtte hendes valgkamp i stedet.

- Tak for din kamp for dine børnebørn, for vores fælles fremtid, vores natur og miljø, siger Kira Marie Peter-Hansen fra scenen i Kolding til sin partifælle.

- Tak for en masse anekdoter, historier og gode råd. Dem har der været mange af, det sætter jeg pris på.

I et længere opslag på Twitter uddyber Auken sin beslutning.

- Jeg har haft et fantastisk liv i politik. Men jeg er jo ikke 70 år længere, og selv om viljen og holdningerne ikke er løbet nogen vegne, er det på tide jeg finder ud af, hvad jeg skal være, når jeg bliver stor, lyder det blandt andet.

78-årige Margrete Auken er søster til afdøde Svend Auken, der er tidligere formand for Socialdemokratiet. Hendes datter Ida Auken sidder i Folketinget for Socialdemokratiet.

Hun er kandidat i teologi og har arbejdet som sognepræst på Frederiksberg.

