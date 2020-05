Flere partier vil åbne mere efter beroligende rapport

Efter ny rapport fra Statens Serum Institut mener flere partier, at det er på tide at åbne for yderligere.

Efter at Statens Serum Institut, SSI, i en rapport har vurderet, at der kan åbnes yderligere for samfundet, uden at coronasmitten i Danmark løber løbsk, opfordrer en stribe partier til, at der bliver lempet på restriktionerne.

I rapporten peger SSI på, at der kan åbnes mærkbart, uden at det fører til en voldsom stigning i indlagte på den korte bane. SSI peger dog også på, at de matematiske modeller er usikre.

- Der er plads til at åbne Danmark mere op uden at sætte kontrollen med smitten over styr. Det siger sundhedseksperterne nu, skriver SF's politiske ordfører, Jacob Mark, på Facebook.

- I SF mener vi, det er på tide at åbne op for de unge, der nu i måneder har siddet derhjemme på afstand. Vi skal gøre det forsigtigt, vi skal have skærpede retningslinjer. Vi skal ikke åbne så meget op, at vi lægger os på grænsen.

Jacob Mark nævner blandt andet efterskolerne, højskolerne, skolen for de ældste elever, erhvervsskolerne, professionshøjskolerne og universiteterne som eksempler.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, skriver i et indlæg på sit partis hjemmeside, at hun mener, at alt i udgangspunktet skal åbnes, med mindre der er gode argumenter imod.

Det er baseret på, at danskerne overholder de sundhedsfaglige retningslinjer om afstand og hygiejne.

- Hvis nogen skal pålægges fortsat at holde lukket, må statsministeren argumentere for det i hvert enkelt tilfælde. Vi vender så at sige bevisbyrden om.

- Regeringen må overbevise os i de andre partier om, hvad der skal holdes lukket, i stedet for at vi skal overbevise hende om, hvad der skal have lov til at åbne, skriver hun.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, siger til TV2, at han efter rapporten ser mulighed for en stor genåbning.

- Jeg synes, det er positiv læsning, der viser, at vi kan åbne ganske meget. Vi har set, at det er gået godt med at holde afstand. Hvis vi alle sammen bliver ved med at opføre os ansvarligt, så kan vi få meget mere frihed.

- Jeg mener, at man kan tage hele pakken med detailhandel, caféer og restauranter og få børnene tilbage i skole, siger Søren Pape Poulsen.

Formand for Liberal Alliance Alex Vanopslagh skriver på det sociale medie Twitter, at partiet går ind for en markant genåbning af samfundet.

- Netop læst rapport fra SSI. Intet nyt under solen:

- Hvis vi har tillid til, at danskerne kan holde afstand og følge retningslinjer, så kan vi åbne det meste af samfundet. Spørgsmålet er nu: Har regeringen fået mere tillid til danskerne, så vi kan åbne meget mere?, skriver han.

/ritzau/