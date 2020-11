SF vil bruge EU-midler til milliardinvesteringer i klima

SF vil lave to pyrolyseanlæg for at nedbringe CO2-udledning i udspil med 8,6 milliarder kroner til klimaet.

Når Danmark i de kommende år står til at modtage over 11 milliarder kroner fra EU's genopretningsfond, så skal en meget stor del af pengene bruges til at styrke indsatsen for et bedre klima.

Det mener SF, som vil bruge cirka 8,6 milliarder kroner til det formål.

- Vi står med en helt ufatteligt stor opgave, hvis vi skal realisere reduceringsmålet på 70 procent i 2030, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

- Dér kan de kommende EU-midler virkelig rykke noget, siger hun.

Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige og Liberal Alliance blev sidste år enige om klimaloven.

Her er hovedpunktet, at Danmark i 2030 skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent set i forhold til niveauet i 1990.

SF har regnet sig frem til, at partiets forslag vil kunne reducere udledningen med knap 1,2 millioner ton CO2-ækvivalenter, hvilket ifølge partiet svarer til omkring 1,5 procentpoint af målsætningen i klimaloven.

Spørgsmål: Hvor er der mest at hente?

- Det er der i at investere i en omstilling af industrien, siger Pia Olsen Dyhr.

- Vi kan se, at det giver rigtig meget. Det er for eksempel, hvis vi sørger for, at der er energieffektivisering i den tunge industri.

- Det er, hvis vi investerer i biogas, og vi kan høre på klimapartnerskaberne, at det er der virkelig behov for, siger hun.

SF vil blandt andet bruge 800 millioner kroner på at lave to pyrolyseanlæg, som skal starte op i henholdsvis 2022 og 2024.

Pyrolyse kendes fra blandt andet ovne med pyrolysefunktion, der renser sig selv ved meget høje temperaturer.

Ved pyrolyse af halm eller gylle kan man producere både bioolie og biokul.

Mens bioolie kan erstatte fossil olie, kan biokul pløjes ned i landbrugsjord og forbedre jordens kvalitet.

- Det er fremtidens projekter. Vi kan putte CO2 ned i jorden igen, og det kan skabe rigtig store reduktioner.

- I SF er vi optaget af, at vi både kan levere CO2-reduktioner samtidig med, at vi kan skabe en masse arbejdspladser, siger Pia Olsen Dyhr.

SF vil også bruge to milliarder kroner til at sætte gang i den klimaskovfond, der allerede er etableret.

SF og regeringens øvrige støttepartier var mildest talt ikke imponeret af klimainitiativerne i regeringens forslag til finansloven for næste år, som regeringen og støttepartierne forhandler om i øjeblikket.

Pia Olsen Dyhr mener heller ikke, at det var nok, da statsminister Mette Frederiksen (S) i oktober sagde, at regeringen er klar til at sætte to milliarder kroner af årligt til et såkaldt grønt råderum frem til 2025.

Parterne er da også fortsat et stykke fra at nå hinanden.

- Vi har en god forhandling, og det bevæger sig fremad. Men synes jeg, at det er ambitiøst nok, dér hvor vi er nu? Nej, det gør jeg bestemt ikke, og vi kommer til at kæmpe videre, siger hun.

/ritzau/