SF vil forlænge barsel under coronakrise

For at spare både børn og institutioner vil SF lade forældre bliver på barsel. Det skriver SF i meddelelse.

SF vil forlænge barsel, der slutter efter 1. maj, til 1. september, for dem der vil.

Det skal ske for at tage presset af vuggestuer, der i forvejen kæmper med corona-forholdsregler, skriver partiet i en pressemeddelelse.

- Vi stiller store krav til de ansatte i daginstitutionerne lige nu, og jeg kan godt forstå, hvis nogle forældre gerne vil vente med at aflevere deres lille barn for allerførste gang, indtil situationen er mere normal.

- Jeg tror, det vil være godt for alle, hvis nogle familier kunne vente lidt. Det vil give mere tid i institutionerne og mere ro på i familierne, skriver formand for SF Pia Olsen Dyhr.

Ifølge partiet vil forslaget give mindre pres på vuggestuer, da de står med en større opgave i at holde god hygiejne og andre krav for at mindske smitten med coronavirus.

Samtidig tager indkøring af børn mange ressourcer, da der ofte skal dedikeres en pædagog til at stå for det.

- Pædagoger og medhjælpere gør et fantastisk stykke arbejde under nogle svære omstændigheder.

- Men de har kun to hænder hver, og antallet af børn er afgørende for, at de både kan leve op til de særlige krav og give børnene en tryg og indholdsrig hverdag, skriver Pia Olsen Dyhr i meddelelsen.

SF foreslår, at forlænget barsel skal ske til dagpengesats og være frivillig. Strækker forlænget barsel sig over sommeren skal der afholdes ferie.

/ritzau/