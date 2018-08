SF vil gå enegang med borgerlige for kortere skoledage

De borgerlige partier taget godt imod SF's udmelding om, at partiet vil have kortere skoledage i folkeskolen.

SF vil have kortere skoledage i folkeskolen, når skoleforliget næste år kan blive opsagt. Partiet er således klar til at gå enegang med de borgerlige partier.

Det siger SF's politiske ordfører, Jacob Mark, til Politiken. De sparede penge skal i stedet bruges på flere timer med to voksne i klasseværelserne.

- Vi har kunnet se over de sidste par år, at flere og flere elever mener, at skoledagen er blevet for lang, forklarer Mark til avisen.

- Det betyder, at eleverne ikke får det ud af skoledagen, som vi gerne ville, da vi lavede folkeskolereformen, fordi de sidder og hænger med hovedet sidst på dagen og ikke kan koncentrere sig.

Blandt forligspartierne til venstre for midten bliver der ikke taget godt imod SF's udmelding.

- Der er gået valgkamp i den, mener Socialdemokratiets undervisningsordfører, Anette Lind.

- Vi har et godt samarbejde og tæt dialog med SF på skoleområdet. Men når det gælder reformen, mener vi i modsætning til SF, at den har de rette elementer, og at det handler om at få det til at virke i stedet for at korte skoledagen, siger hun til Politiken.

Enhedslisten og Alternativet er de eneste af Folketingets partier, som ikke er med i skoleforliget. Reformen bliver fulgt af forskere og skal evalueres i 2019.

Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen, vil vente til resultatet heraf, før hun tager stilling, men tager ellers godt imod SF's udmelding.

- Det er da glædeligt, at SF gerne vil føre politik sammen med borgerlige partier. Det hilser vi altid velkommen, siger hun til Politiken.

- Men når det er sagt, så vil Venstre afvente resultatet af forskningen og evalueringen, før vi tager stilling til et forslag om kortere skoledage.

/ritzau/