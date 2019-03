SF vil hæve skatten og investere milliarder i velfærd

Højere skat skal bidrage til, at velfærd og grøn omstilling løftes med 47 milliarder i 2025, foreslår SF.

- Hva' så Kolding: Er I klar til valg?

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, gik i valgkamp fra første sætning, da hun lørdag trådte op på talerstolen foran de 420 deltagere i SF's landsmøde på Hotel Comwell i Kolding.

Her var SF-formanden omgivet af røde faner og store rød-grønne bannere med løfter om, at SF vil give "pension til nedslidte", "giv unge ro på" og give børn de "klimaløsninger", de har krav på.

Med sig på talerstolen havde Pia Olsen Dyhr en plan. En "investeringsplan for velfærden frem mod 2025". Ved at hæve skatten og bruge af råderummet vil SF i 2025 afsætte 47 milliarder kroner til velfærd og grøn omstilling.

Det er nødvendigt for at rette op efter knap fire år med en borgerlig regering, mener Pia Olsen Dyhr:

- Vi skal helt tilbage til 1986 for at finde så få offentligt ansatte per borger. Og med regeringens plan vil der komme endnu færre i 2025 - ja, faktisk 11.000 færre offentligt ansatte, mens der kommer flere børn og flere ældre.

- Det er 11.000 færre politibetjente, sosu-hjælpere, sygeplejersker, skolelærere, HK'ere, pædagoger - for at nævne nogle af dem. 11.000 færre! Det hænger jo ikke sammen, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun mener, at VLAK-regeringen ikke afsætter tilstrækkeligt med penge til at håndtere den demografiske udvikling, hvor blandt andet flere ældre får brug for hjælp

- Derfor lancerer vi i dag en investeringsplan for velfærden. I 2025 vil vi investere 47 milliarder mere i velfærd og grøn omstilling. Vi vil genskabe trygheden, der hvor langt de fleste borgere møder velfærden. I daginstitutionerne, hospitalerne, ældreplejen, folkeskolerne.

- Vi vil give de ansatte mere ro på. Vi vil give alle os, der er dybt afhængige af god børnepasning, skoler, sygepleje i verdensklasse noget mere ro på.

- Vi vil kunne sige til den dygtige sygeplejerske eller pædagog, at hun ikke behøver at løbe for at passe sit arbejde. Hun skal faktisk helst lade være med at løbe, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun mener, at man ved at droppe VLAK-regeringens skattelettelser og "bede de mest velhavende bidrage lidt mere", så vil SF kunne finde penge nok til 25.000 flere offentligt ansatte, end der gøres med "regeringens plan".

- Vores plan er ikke gratis. Pengene skal findes. Men vi insisterer på, at finansieringen denne gang skal være fair. Vi foreslår, at dem med store aktieindkomster bidrager lidt mere. Vi foreslår, at dem med de største formuer bidrager lidt mere.

- Vi foreslår, at de store techgiganter begynder at bidrage, bare lidt. Vi foreslår nultolerance over for skattesnyd. Banditter i habitter skal ikke have lov til at gå fri på vores vagt, siger Pia Olsen Dyhr.

SF vil øge skatterne med samlet set 14 milliarder kroner mere om året. Konkret foreslår partiet blandt andet en "topskat" på aktier og værdipapirer. Samt en "retfærdig" skat på "meget store formuer".

/ritzau/