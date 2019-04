SF vil hæve skatten for at sætte fart på grøn omstilling

SF foreslår højere skat på arbejde for at samle 18 milliarder kroner til klimaformål frem mod 2025.

Der er brug for en langt større indsats på klimaområdet, hvis de yngste generationer ikke skal blive efterladt med en skadet planet.

Det mener SF, der vil oprette en dansk klimaopsparing, som alle i arbejde skal betale ind til, og hvor der frem mod 2025 skal indsamles 18 milliarder kroner.

Pengene skal blandt gå til at plante mere skov, at landmænd tager klimabelastende jord ud af produktion og en fond, der skal sikre mindre energispild i huse.

- Opsparingen er en måde at sørge for, at vi får løst vores generations største problem - nemlig klimaproblematikken, siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

- Det skal ses som en slags grøn børneopsparing, hvor alle danskere skal forpligte sig til opgaven om at løse klimaudfordringen.

- Hvis vi ikke gør det nu, bliver det voldsomt dyrt i fremtiden - både for miljøet og økonomisk, siger hun.

Pengene skal findes ved at hæve topskatten og arbejdsmarkedsbidraget.

Bidraget er en skat på otte procent, som folk i job betaler, og det vil SF hæve med 0,4 procentpoint.

Det vil betyde, at folk med en årlig indkomst på 250.000 kroner skal betale 624 kroner årligt til opsparingen, mens en indkomst på 400.000 kroner giver en ekstra betaling på 996 kroner.

Det er folk med høje indkomster, som skal putte flest penge i opsparingen, da SF vil hæve topskatten som en del af finansieringen med et procentpoint.

Topskatten er i dag på 15 procent og er en ekstra skat, man betaler, hvis man tjener mere end 513.400 kroner om året.

SF's forslag betyder samlet set, at man skal bidrage med 4536 kroner om året, hvis man har en årsindtægt på en million kroner.

Pensionister, studerende samt folk på kontanthjælp, dagpenge og andre offentlige ydelser betaler som udgangspunkt ikke, medmindre de tjener over 50.000 kroner om året på bijob.

Pia Olsen Dyhr mener, at det er rimeligt, at dem med flest penge betaler mest.

- Det er dem med de bredeste skuldre, der må bære det største ansvar - også fordi de forurener mest. Det handler ikke om misundelse, siger hun.

Forslaget om klimaopsparingen skal ifølge SF ses som et ekstra supplement til en række andre forslag, partiet har på klimaområdet.

Det gælder blandt andet en grøn omstilling af transportsektoren og landbruget samt flere vindmøller på land og til havs.

/ritzau/