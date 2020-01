SF vil håndhæve armslængdeprincip i nyt medieforlig

Nyt medieforlig skal pålægge partier at overholde princippet om armslængde til den frie presse, foreslår SF.

Det sker alt for ofte, at politikere blæser på armslængdeprincippet og blander sig i den frie presses arbejde.

Det mener SF's medieordfører, Jacob Mark. Han vil have skrevet ind i det kommende medieforlig, at partier ikke må bryde armslængdeprincippet.

Det gør Dansk Folkepartis Søren Espersen, når han vil gå til DR's bestyrelse og til kulturministeren for at opfordre til at "Deadline"-værten Steen Nørskov bliver fjernet fra sin værtsrolle, mener han.

- Det viser bare, at der er behov for, at vi i et nyt forlig får skrevet ind, at man skal overholde armslængdeprincippet, ellers kan man ikke sidde med i det forlig, siger Jacob Mark.

Armslængdeprincip betyder, at politikere bør holde en passende afstand til og undgå detailstyring af de beslutninger, som bliver truffet indenfor kulturlivet.

Medieordføreren nævner andre eksempler, som han mener har været problematiske. Blandt andet da Dansk Folkeparti og Konservative i 2017 ønskede, at DR redigerede eller fjernede tv-serien "Historien om Danmark".

- Det grundlæggende i et demokrati, som det Danmark er, at man ikke skal være bange for politikerne, når man laver kritisk journalistik eller medieindhold, siger Jacob Mark.

I alle forlig, der bliver lavet på Christiansborg, er der en loyalitetsnorm, som betyder, at partier skal være loyale over for det, der er aftalt med forliget.

- Hvis man helt klokkeklart bryder med forliget, så risikerer man at blive smidt ud af forliget, hvis partierne og ministeren er enige om det, siger Jacob Mark om sit forslag.

- Jeg er bekymret for den tendens, vi ser i andre lande, hvor den frie og kritiske presse får det sværere og sværere. Jeg regner med opbakning fra de partier, som historisk altid har bakket op om den frie presse, siger han.

Den seneste melding fra kulturminister Joy Mogensen (S) lyder, at forhandlingerne om et nyt medieforlig skal gå i gang i løbet af 2020.

Men regeringens støttepartier, SF, Enhedslisten og De Radikale, presser utålmodigt på for at få gang i forhandlingerne.

Blandt andet er det vigtigt for støttepartierne at få klarhed over DR's økonomi.

DR blev i 2018 pålagt at spare. Den første del af nedskæringer har fundet sted, men DR skal spare yderligere 255 millioner kroner, hvis ikke de kommende medieforlig laver om på det.

